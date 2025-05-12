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Испания
12 мая 2025, 23:07 | Обновлено 12 мая 2025, 23:31
423
3

Агент Лунина рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Жорже Мендеш – о Ламине Ямале

12 мая 2025, 23:07 | Обновлено 12 мая 2025, 23:31
423
3
Агент Лунина рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Мендеш

Агент украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина Жорже Мендеш назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025.

«Ламин Ямаль заслужил на Золотой мяч. Я считаю, что он является лучшим игроком мира в этом сезоне, это факт. Его высокий уровень должен оцениваться должным образом» – сказал Мендеш.

В этом сезоне на счету Ямаля 52 матча, он забил 16 голов и сделал 24 ассиста. Ранее известный портал Goal по результатам полуфинальных матчей Лиги чемпионов обновил рейтинг Золотого мяча 2025.

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Барселона Ламин Ямаль Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: Barca Universal
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pol-55
Ще є ЧС для клубів,там рейтинги можуть
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0
Saar
Який нах Ямаль!????? Цей сцикун ще нічого не виграв у Європі!
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-1
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