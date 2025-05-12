Агент Лунина рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Агент украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина Жорже Мендеш назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025.

«Ламин Ямаль заслужил на Золотой мяч. Я считаю, что он является лучшим игроком мира в этом сезоне, это факт. Его высокий уровень должен оцениваться должным образом» – сказал Мендеш.

В этом сезоне на счету Ямаля 52 матча, он забил 16 голов и сделал 24 ассиста. Ранее известный портал Goal по результатам полуфинальных матчей Лиги чемпионов обновил рейтинг Золотого мяча 2025.