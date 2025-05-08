Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Какой вратарь попал в топ-5?
Лидером списка остался Усман Дембеле
Известный портал Goal по результатам полуфинальных матчей Лиги чемпионов обновил рейтинг Золотого мяча 2025.
Лидером списка остался французский вингер Усман Дембеле. За ним разместились звездные вингеры «Барселоны» – Ламин Ямаль и Рафинья.
На четвертую строчку рейтинга поднялся звездный голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, который провел два выдающихся матча против «Арсенала» в полуфинале главного еврокубка.
Пятая строчка отошла лучшему бомбардиру и ассистенту «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который уже стал чемпионом АПЛ 2024/25.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Рафинья Диас («Барселона»);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Педри («Барселона»);
- Харри Кейн («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Виктор Дьокереш («Спортинг»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Дензел Думфрис («Интер»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Дезире Дуэ («ПСЖ»).
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