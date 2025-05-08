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08 мая 2025, 23:44 |
1148
1

Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Какой вратарь попал в топ-5?

Лидером списка остался Усман Дембеле

08 мая 2025, 23:44 |
1148
1
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Какой вратарь попал в топ-5?
Goal

Известный портал Goal по результатам полуфинальных матчей Лиги чемпионов обновил рейтинг Золотого мяча 2025.

Лидером списка остался французский вингер Усман Дембеле. За ним разместились звездные вингеры «Барселоны» – Ламин Ямаль и Рафинья.

На четвертую строчку рейтинга поднялся звездный голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, который провел два выдающихся матча против «Арсенала» в полуфинале главного еврокубка.

Пятая строчка отошла лучшему бомбардиру и ассистенту «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который уже стал чемпионом АПЛ 2024/25.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  2. Ламин Ямаль («Барселона»);
  3. Рафинья Диас («Барселона»);
  4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Педри («Барселона»);
  7. Харри Кейн («Бавария»);
  8. Килиан Мбаппе («Реал»);
  9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
  10. Роберт Левандовски («Барселона»);
  11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
  12. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
  13. Витинья («ПСЖ»);
  14. Джуд Беллингем («Реал»);
  15. Винисиус Жуниор («Реал»);
  16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
  17. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  18. Дензел Думфрис («Интер»);
  19. Деклан Райс («Арсенал»);
  20. Дезире Дуэ («ПСЖ»).
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Джанлуиджи Доннарумма Мохамед Салах Ламин Ямаль Рафинья Диас Усман Дембеле Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Saar
Доннарума -красень!
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