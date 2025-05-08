Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Какой вратарь попал в топ-5?

Известный портал Goal по результатам полуфинальных матчей Лиги чемпионов обновил рейтинг Золотого мяча 2025.

Лидером списка остался французский вингер Усман Дембеле. За ним разместились звездные вингеры «Барселоны» – Ламин Ямаль и Рафинья.

На четвертую строчку рейтинга поднялся звездный голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, который провел два выдающихся матча против «Арсенала» в полуфинале главного еврокубка.

Пятая строчка отошла лучшему бомбардиру и ассистенту «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который уже стал чемпионом АПЛ 2024/25.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025