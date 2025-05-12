Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна бригада арбитров на финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Кубок Украины
12 мая 2025, 15:34 | Обновлено 12 мая 2025, 15:42
732
0

Стала известна бригада арбитров на финал Кубка Украины Шахтер – Динамо

Поединок за трофей состоится 14 мая в Житомире.

12 мая 2025, 15:34 | Обновлено 12 мая 2025, 15:42
732
0
Стала известна бригада арбитров на финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала бригаду арбитров, которая будет работать на финальном матче Кубка Украины «Шахтер» Донецк - «Динамо» Киев.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин из Киевской области. Боковыми судьями станут Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков).

Поединок будет проведен 14 мая на Центральном стадионе в Житомире. Начало в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что перед матчем будет выступать легендарная музыкальная группа ТНМК.

По теме:
УАФ назвала музыкантов, которые выступят на финале Кубка Украины
Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ
Выбор № 1. Цитаишвили спрогрессировал в Гранаде и больше не хочет в УПЛ
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская ассоциация футбола судейские назначения Николай Балакин Александр Беркут Дмитрий Запороженко Дмитрий Панчишин
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Бокс | 12 мая 2025, 02:15 2
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы

Энтони сообщил, что его бой с Фьюри таки состоится

Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Футбол | 12 мая 2025, 07:45 8
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина

Мадридцы готовы продать украинца в «Астон Виллу»

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
Футбол | 12.05.2025, 10:47
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
Кривбасс U-19 простился с главным тренером. Он проработал полтора года
Футбол | 12.05.2025, 14:43
Кривбасс U-19 простился с главным тренером. Он проработал полтора года
Кривбасс U-19 простился с главным тренером. Он проработал полтора года
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Футбол | 12.05.2025, 00:21
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 2
Бокс
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03
Бокс
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 28
Футбол
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
10.05.2025, 16:07 2
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем