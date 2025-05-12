Стала известна бригада арбитров на финал Кубка Украины Шахтер – Динамо

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала бригаду арбитров, которая будет работать на финальном матче Кубка Украины «Шахтер» Донецк - «Динамо» Киев.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин из Киевской области. Боковыми судьями станут Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков).

Поединок будет проведен 14 мая на Центральном стадионе в Житомире. Начало в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что перед матчем будет выступать легендарная музыкальная группа ТНМК.