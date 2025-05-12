УАФ назвала музыкантов, которые выступят на финале Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально определилась с музыкальной группой, которая будет выступать перед финалом Кубка Украины-2024/25.

Перед решающей игрой между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» выступит легендарная музыкальная группа Танок на майдане Конго (ТНМК).

Группа будет разогревать болельщиков перед футболом, который начнется 14 мая в 18:30.

«Один матч – одна победа. Объединенные футболом – Вместе сильнее!», – написала пресс-служба УАФ.