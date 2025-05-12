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  4. УАФ назвала музыкантов, которые выступят на финале Кубка Украины
Кубок Украины
12 мая 2025, 13:25 |
916
1

УАФ назвала музыкантов, которые выступят на финале Кубка Украины

Музыкальная группа ТНМК станет специальным гостем в Житомире

12 мая 2025, 13:25 |
916
1
УАФ назвала музыкантов, которые выступят на финале Кубка Украины
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально определилась с музыкальной группой, которая будет выступать перед финалом Кубка Украины-2024/25.

Перед решающей игрой между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» выступит легендарная музыкальная группа Танок на майдане Конго (ТНМК).

Группа будет разогревать болельщиков перед футболом, который начнется 14 мая в 18:30.

«Один матч – одна победа. Объединенные футболом – Вместе сильнее!», – написала пресс-служба УАФ.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Burevestnik
придумали (йпрст) початок 18:30 !!!
      згідно регламенту при нічийному результаті призначається 2 додаткові тайми по 15 хвилин. після цього, вразі не визначення переможця, призначається серія пенальті.
   але, враховуючи повітряні тривоги, скільки часу може проходити цей матч?
      як завжди - УАФ на висоті. дограватимуть матч після 25 травня...
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