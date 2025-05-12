Кубок Украины12 мая 2025, 13:25 |
916
1
УАФ назвала музыкантов, которые выступят на финале Кубка Украины
Музыкальная группа ТНМК станет специальным гостем в Житомире
12 мая 2025, 13:25 |
916
1
Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально определилась с музыкальной группой, которая будет выступать перед финалом Кубка Украины-2024/25.
Перед решающей игрой между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» выступит легендарная музыкальная группа Танок на майдане Конго (ТНМК).
Группа будет разогревать болельщиков перед футболом, который начнется 14 мая в 18:30.
«Один матч – одна победа. Объединенные футболом – Вместе сильнее!», – написала пресс-служба УАФ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2025, 22:21 27
Наставнику «Александрии» не очень понравилось судейство матча во Львове
Футбол | 12 мая 2025, 10:47 26
«Полесье» прекратило сотрудничество с Имадом Ашуром
Футбол | 12.05.2025, 13:46
Бокс | 12.05.2025, 08:21
Футбол | 12.05.2025, 07:45
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2025, 19:55 10
10.05.2025, 16:07 2
11.05.2025, 22:01 7
10.05.2025, 08:29 23
11.05.2025, 08:33 36
10.05.2025, 11:45 1
10.05.2025, 23:48
11.05.2025, 01:39 3
згідно регламенту при нічийному результаті призначається 2 додаткові тайми по 15 хвилин. після цього, вразі не визначення переможця, призначається серія пенальті.
але, враховуючи повітряні тривоги, скільки часу може проходити цей матч?
як завжди - УАФ на висоті. дограватимуть матч після 25 травня...