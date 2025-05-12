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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 14:31 | Обновлено 12 мая 2025, 14:36
34
0

Игрок Руха: «В команде нет таких настроений, мол, доиграем сезон»

Ростислав Лях поздравил команду с победой в 28-м туре УПЛ

12 мая 2025, 14:31 | Обновлено 12 мая 2025, 14:36
34
0
Игрок Руха: «В команде нет таких настроений, мол, доиграем сезон»
ФК Рух. Ростислав Лях

Ростислав Лях, защитник «Руха», высказался относительно матча с «Вересом» в 28-м туре УПЛ, в котором львовский коллектив на глазах собственных болельщиков оформил победу (2:0).

«Это была долгожданная домашняя победа. Матч был непростым, но «Рух» вполне заслуженно добыл три очка и нам удалось порадовать своих болельщиков достаточно интересной игрой. Также приятно, что команда поднялась в турнирной таблице, поэтому все мы довольны этим результатом.

Мы готовимся к каждому сопернику, поэтому знали сильные и слабые стороны «Вереса». Команда знала, что «Верес» играет в силовой футбол, хорошо играют на подборе. Нашим планом была нейтрализация этих сторон «Вереса» и мы смогли его выполнить.

И в перерыве, и после матча у тренерского штаба был серьезный разговор с игроками. Но мы понимаем, что это эмоции, и Виталий Пономарев хочет, чтобы мы развивались и становились только лучше. Каждый из нас должен отдаваться на полную, бороться в каждом эпизоде, ведь любой момент является важным в матче и может повлиять на итоговый результат. Поэтому тренеры требуют от игроков стопроцентной концентрации до финального свистка. Возможно, мы выполнили не все установки, но в целом все довольны из-за победы.

В команде нет таких настроений, мол, нет мотивации, или доиграем сезон. Нет – мы молодые футболисты, поэтому нам еще предстоит много работать и есть чему учиться. Нам противостоят хорошие соперники и каждый матч важен для нашего прогресса», – ответил Лях.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес Ростислав Лях
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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