Игрок Руха: «В команде нет таких настроений, мол, доиграем сезон»

Ростислав Лях, защитник «Руха», высказался относительно матча с «Вересом» в 28-м туре УПЛ, в котором львовский коллектив на глазах собственных болельщиков оформил победу (2:0).

«Это была долгожданная домашняя победа. Матч был непростым, но «Рух» вполне заслуженно добыл три очка и нам удалось порадовать своих болельщиков достаточно интересной игрой. Также приятно, что команда поднялась в турнирной таблице, поэтому все мы довольны этим результатом.

Мы готовимся к каждому сопернику, поэтому знали сильные и слабые стороны «Вереса». Команда знала, что «Верес» играет в силовой футбол, хорошо играют на подборе. Нашим планом была нейтрализация этих сторон «Вереса» и мы смогли его выполнить.

И в перерыве, и после матча у тренерского штаба был серьезный разговор с игроками. Но мы понимаем, что это эмоции, и Виталий Пономарев хочет, чтобы мы развивались и становились только лучше. Каждый из нас должен отдаваться на полную, бороться в каждом эпизоде, ведь любой момент является важным в матче и может повлиять на итоговый результат. Поэтому тренеры требуют от игроков стопроцентной концентрации до финального свистка. Возможно, мы выполнили не все установки, но в целом все довольны из-за победы.

В команде нет таких настроений, мол, нет мотивации, или доиграем сезон. Нет – мы молодые футболисты, поэтому нам еще предстоит много работать и есть чему учиться. Нам противостоят хорошие соперники и каждый матч важен для нашего прогресса», – ответил Лях.