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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 13:16 | Обновлено 12 мая 2025, 13:17
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0

Защитник Руха: «Всю неделю мы наигрывали стандарты»

Олег Горин назвал главный козырь львовского клуба в матче с «Вересом»

12 мая 2025, 13:16 | Обновлено 12 мая 2025, 13:17
95
0
Защитник Руха: «Всю неделю мы наигрывали стандарты»
ФК Рух. Олег Горин

Защитник львовского клуба «Рух» Олег Горин поделился эмоциями после сухой победы над «Вересом» в 28-м туре Украинской Премьер-лиги (2:0). Олег не просто отыграл весь поединок, а еще и отметился забитым мячом.

«Очень рад забить свой дебютный гол за «Рух». Хочу посвятить его всем болельщикам команды. На трибунах я видел много детей, которые поддерживали нас, и это очень приятно, поэтому этот гол я посвящаю им.

Всю неделю мы наигрывали стандарты. Тренерский штаб акцентирует на важности правильного розыгрыша угловых и штрафных. Я побежал в нужную зону, выиграл борьбу и смог отправить мяч в сетку. Хорошо, что наша работа была награждена положительным результатом.

Во втором тайме «Рух» показал, что имеет лучшие физические кондиции. Мы много работаем на тренировках над физикой, тренеры требуют, чтобы команда играла интенсивно. Нам противостояла силовая амбициозная команда и это был непростой матч, но мы справились, выстояли в нужный момент и одержали важную победу», – сказал Горин.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес Олег Горин
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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