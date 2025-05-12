Удачная третья попытка. Колос впервые обыграл Кривбасс в Кривом Роге
Матч 28-го тура УПЛ стал историческим для клуба из Ковалевки
11 мая на стадионе «Горняк» в Кривом Роге прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».
Поединок дважды был перенесен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области, поэтому матч начался в 14:35, а не в 13:00, как планировалось.
Команды продемонстрировали довольно прагматичный футбол, оформив на двоих всего один удар в створ ворот. Именно этот удар «Колоса» решил судьбу. Эллиас Теллес точно пробил и подарил своему клубу победу со счетом 1:0.
«Колос» впервые в своей истории переиграл «Кривбасс» в Кривом Роге. До этого команды дважды встречались и два раза «Кривбасс» выиграл с идентичным счетом – 1:0.
Статистика гостевых матчей «Колоса» против «Кривбасса»:
03.03.2023 – «Кривбасс» – «Колос» – 1:0 (УПЛ)
16.03.2024 – «Кривбасс» – «Колос» – 1:0 (УПЛ)
11.05.2025 – «Кривбасс» – «Колос» – 0:1 (УПЛ)
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