Удачная третья попытка. Колос впервые обыграл Кривбасс в Кривом Роге

11 мая на стадионе «Горняк» в Кривом Роге прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» и «Колос».

Поединок дважды был перенесен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области, поэтому матч начался в 14:35, а не в 13:00, как планировалось.

Команды продемонстрировали довольно прагматичный футбол, оформив на двоих всего один удар в створ ворот. Именно этот удар «Колоса» решил судьбу. Эллиас Теллес точно пробил и подарил своему клубу победу со счетом 1:0.

«Колос» впервые в своей истории переиграл «Кривбасс» в Кривом Роге. До этого команды дважды встречались и два раза «Кривбасс» выиграл с идентичным счетом – 1:0.

Статистика гостевых матчей «Колоса» против «Кривбасса»:

03.03.2023 – «Кривбасс» – «Колос» – 1:0 (УПЛ)

16.03.2024 – «Кривбасс» – «Колос» – 1:0 (УПЛ)

11.05.2025 – «Кривбасс» – «Колос» – 0:1 (УПЛ)