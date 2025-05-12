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12 мая 2025, 14:23 | Обновлено 12 мая 2025, 14:26
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Наполи – Дженоа – 2:2. Где Малиновский? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Серии A

12 мая 2025, 14:23 | Обновлено 12 мая 2025, 14:26
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Наполи – Дженоа – 2:2. Где Малиновский? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Наполи» не сумел удержать преимущество в домашнем матче 36-го тура Серии А, сыграв вничью с «Дженоа» – 2:2.

Неаполитанцы дважды выходили вперед, но гости сумели дважды отыграться, причем спасительный мяч был забит в концовке игры.

Ромелу Лукаку открыл счет на 15-й минуте после передачи Скотта Мактоминея, однако уже через 17 минут хозяева пропустили автогол – Алекс Мерет срезал мяч в собственные ворота.

На 64-й минуте Джакомо Распадори снова вывел «Наполи» вперед после еще одной голевой передачи Мактоминея, но «Дженоа» снова не сдался: на 84-й минуте Хоан Васкес отличился после передачи Аарона Мартина, установив окончательный счет – 2:2.

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Наполи» лидирует в Серии А (78 очков), опережая «Интер» (77) за два тура до конца чемпионата Италии.

Серия А. 36 тур, 11 мая 2025

Наполи – Дженоа – 2:2

Голы: Лукаку, 15, Распадори, 64 – Мерет, 32 (автогол), Васкес, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Васкес (Дженоа).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Алекс Мерет (Наполи).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку Руслан Малиновский Алекс Мерет видео голов и обзор Скотт Мактоминей Джакомо Распадори Наполи - Дженоа Хоан Васкес автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ivankondrat96
Дженоа добряче зіпсував життя Наполі. Тепер у команди нема права на помилку
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