«Наполи» не сумел удержать преимущество в домашнем матче 36-го тура Серии А, сыграв вничью с «Дженоа» – 2:2.

Неаполитанцы дважды выходили вперед, но гости сумели дважды отыграться, причем спасительный мяч был забит в концовке игры.

Ромелу Лукаку открыл счет на 15-й минуте после передачи Скотта Мактоминея, однако уже через 17 минут хозяева пропустили автогол – Алекс Мерет срезал мяч в собственные ворота.

На 64-й минуте Джакомо Распадори снова вывел «Наполи» вперед после еще одной голевой передачи Мактоминея, но «Дженоа» снова не сдался: на 84-й минуте Хоан Васкес отличился после передачи Аарона Мартина, установив окончательный счет – 2:2.

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Наполи» лидирует в Серии А (78 очков), опережая «Интер» (77) за два тура до конца чемпионата Италии.

Серия А. 36 тур, 11 мая 2025

Наполи – Дженоа – 2:2

Голы: Лукаку, 15, Распадори, 64 – Мерет, 32 (автогол), Васкес, 84

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