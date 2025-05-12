Наполи – Дженоа – 2:2. Где Малиновский? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Серии A
«Наполи» не сумел удержать преимущество в домашнем матче 36-го тура Серии А, сыграв вничью с «Дженоа» – 2:2.
Неаполитанцы дважды выходили вперед, но гости сумели дважды отыграться, причем спасительный мяч был забит в концовке игры.
Ромелу Лукаку открыл счет на 15-й минуте после передачи Скотта Мактоминея, однако уже через 17 минут хозяева пропустили автогол – Алекс Мерет срезал мяч в собственные ворота.
На 64-й минуте Джакомо Распадори снова вывел «Наполи» вперед после еще одной голевой передачи Мактоминея, но «Дженоа» снова не сдался: на 84-й минуте Хоан Васкес отличился после передачи Аарона Мартина, установив окончательный счет – 2:2.
Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на игру из-за травмы.
«Наполи» лидирует в Серии А (78 очков), опережая «Интер» (77) за два тура до конца чемпионата Италии.
Серия А. 36 тур, 11 мая 2025
Наполи – Дженоа – 2:2
Голы: Лукаку, 15, Распадори, 64 – Мерет, 32 (автогол), Васкес, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Летом «Динамо» нужно найти оптимальный вариант для продажи грузинского легионера
Лидеры каталонского клуба выступили против трансфера Пабло Торре