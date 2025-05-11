Малиновский не играл. Наполи потерял очки в матче с Дженоа

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Наполи» и «Интером».

Встречу принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

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Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Гости сумели добыть ничью в концовке.

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский не попал в заявку из-за травмы.

Даже несмотря на ничью, после этого матча «Наполи» с 78 очками сохранил отрыв от «Интера», который идет на 2-м месте с 77 очками. «Дженоа» с 40 баллами остался 13-м.

Серия А. 36-й тур

Наполи – Дженоа – 2:2

Голы: Лукаку, 15, Распадори, 64 – Мерет, 32 (автогол), Васкес, 84

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.