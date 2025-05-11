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Чемпионат Италии
Наполи
11.05.2025 21:45 – FT 2 : 2
Дженоа
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Италия
11 мая 2025, 23:42 | Обновлено 12 мая 2025, 00:54
219
1

Малиновский не играл. Наполи потерял очки в матче с Дженоа

2 ассиста на счету Скотта Мактоминея

11 мая 2025, 23:42 | Обновлено 12 мая 2025, 00:54
219
1
Малиновский не играл. Наполи потерял очки в матче с Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Наполи» и «Интером».

Встречу принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Гости сумели добыть ничью в концовке.

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский не попал в заявку из-за травмы.

Даже несмотря на ничью, после этого матча «Наполи» с 78 очками сохранил отрыв от «Интера», который идет на 2-м месте с 77 очками. «Дженоа» с 40 баллами остался 13-м.

Серия А. 36-й тур

Наполи – Дженоа – 2:2

Голы: Лукаку, 15, Распадори, 64 – Мерет, 32 (автогол), Васкес, 84

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Васкес (Дженоа).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
32’
ГОЛ ! Автогол забил Алекс Мерет (Наполи).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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ivankondrat96
Дженоа чудовий подарунок Інтеру зробив. Але їм ще треба скористуватись
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