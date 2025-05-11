Малиновский не играл. Наполи потерял очки в матче с Дженоа
2 ассиста на счету Скотта Мактоминея
В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 36-го тура Серии А между «Наполи» и «Интером».
Встречу принимал «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
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Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Гости сумели добыть ничью в концовке.
Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский не попал в заявку из-за травмы.
Даже несмотря на ничью, после этого матча «Наполи» с 78 очками сохранил отрыв от «Интера», который идет на 2-м месте с 77 очками. «Дженоа» с 40 баллами остался 13-м.
Серия А. 36-й тур
Наполи – Дженоа – 2:2
Голы: Лукаку, 15, Распадори, 64 – Мерет, 32 (автогол), Васкес, 84
Фото матча:
События матча
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