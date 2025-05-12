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  4. «Если Анчелотти после него, то я пойму». Фаны – об увольнении Ашура
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 13:11 | Обновлено 12 мая 2025, 13:45
1082
1

«Если Анчелотти после него, то я пойму». Фаны – об увольнении Ашура

«Полесье» объявило об увольнении главного тренера

12 мая 2025, 13:11 | Обновлено 12 мая 2025, 13:45
1082
1
«Если Анчелотти после него, то я пойму». Фаны – об увольнении Ашура
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

«Полесье» объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером первой команды Имадом Ашуром. В отставку отправили и весь тренерский штаб.

До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Александрович Максимов. Ранее специалист работал тренером юношеской команды U-19.

Решение руководства «Полесья» вызвало неоднозначную реакцию болельщиков.

Юрій: Слухи об уходе ходили давно, поэтому ничего удивительного здесь не вижу. Наверняка хотят встряхнуть команду перед решающими матчами.

Олександр Прєснов: А чего от него ждали? Он ведь не маг. Из того, что у него было, неплохо, на мой взгляд сделал.

Denys Hryhoriev: Состав у Полесья посредственный, здесь дело не в тренере.

הָבָה נָגִילָה‎: «Полесье» совершило огромную ошибку, что уволило Ашура в конце сезона.

Lashin_S: Ну если Анчелотти после него, то я пойму.

Влад: Уже могли бы до конца сезона не увольнять, шансы еще есть на 4 место. Как-то не очень когда каждый год назначают тренера, а потом увольняют. Мне это напоминает Ювентус: сначала Аллегри, потом Сарри и Пирло и снова Аллегри. Результатов лучше не будет. Уж если назначаете то кого-то нормального и давайте время, а увольнять если уж вообще результатов нет. Калитвинцева для чего увольняли? Результаты вроде бы были хорошие. Да, не топ – 3, но не все сразу.

Manager: Неожиданное, конечно, заявление. За два важных тура в борьбе за 4 место... Хотя недостатками тренерского штаба многие болельщики взывали уже с полгода. Теперь тренером такого амбициозного клуба, как Полесье, руководство которого ставит очень высокие цели, должен стать один из зарубежных специалистов!

Ігор: В следующем году им предстоит борьба за выживание...

Bogdan: Столько держали держали, и к концу сезона уволили?

Олександр: Карло Анчелотти в Полесье. Судя по количеству покупателей в АТБ, у собственника точно есть деньги. + же можно Анчелотти предложить скидочную карту в АТБ, тогда точно согласится.

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Имад Ашур Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига реакция болельщиков отставка
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Sergey Romanchik
Под Ротаня освободили..Чтобы сейчас начать переговоры и убедить ,что он вариант номер 1
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