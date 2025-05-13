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  4. Шахтер определился с судьбой игрока, которого наказали за скандал с россией
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 00:04 |
613
2

Шахтер определился с судьбой игрока, которого наказали за скандал с россией

Хусрав Тоиров покинет клуб

13 мая 2025, 00:04 |
613
2
Шахтер определился с судьбой игрока, которого наказали за скандал с россией
ФК Черноморец. Хусрав Тоиров

Вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана летом вернется в «Шахтер». У него заканчивается аренда с «Черноморцем».

По информации источника, в «Шахтере» на него не рассчитывают, игроку не будет места в основной ротации «горняков». Ему дадут шанс проявить себя за молодежную команду U-21.

Ранее Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. В этом сезоне за «Черноморец» Тоиров в УПЛ провел лишь 5 матчей.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Хусрав Тоиров
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Комментарии 2
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apepa
ярмоленко каждый день слушает Руки Верх в машине (голубая кассета МК-60 купленная еще в 95 году в питере на Литейном проспекте). А также лайкает Киселёву в одноклассниках. Но его почему то никто не штрафует..
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