Шахтер определился с судьбой игрока, которого наказали за скандал с россией

Вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана летом вернется в «Шахтер». У него заканчивается аренда с «Черноморцем».

По информации источника, в «Шахтере» на него не рассчитывают, игроку не будет места в основной ротации «горняков». Ему дадут шанс проявить себя за молодежную команду U-21.

Ранее Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. В этом сезоне за «Черноморец» Тоиров в УПЛ провел лишь 5 матчей.