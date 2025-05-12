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Англия
12 мая 2025, 17:06 | Обновлено 12 мая 2025, 17:12
85
0

«Это плохо, очень разочаровывающе». Постекоглу – о матче с Кристал Пэлас

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение в 36-м туре АПЛ

12 мая 2025, 17:06 | Обновлено 12 мая 2025, 17:12
85
0
«Это плохо, очень разочаровывающе». Постекоглу – о матче с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу проанализировал матч с «Кристал Пэлас» в 36-м туре АПЛ, в котором его подопечные уступили на своём поле со счётом 0:2.

«Это было плохо, очень разочаровывающе. Мы не достигли того уровня, которого требовала игра. Разочаровывающий день. Позитив от матча с «Будё-Глимт» остаётся позитивом – ничего этого не меняет, но ты должен выступать на высоком уровне. И сегодня мы упустили возможность это сделать.

Такова ситуация, в которой мы находимся. И даже в таком контексте мы должны были сыграть лучше. Я сегодня разочарован. На прошлой неделе против «Вест Хэма» тоже всё было не идеально, но тогда мы действительно были нацелены на то, чтобы быть крепкой командой, которую трудно обыграть. А сегодня я не увидел той же устойчивости и концентрации – и это расстраивает.

Как себя чувствует Кулусевски? С ним, похоже, всё в порядке. Медики не слишком обеспокоены, так что, скорее всего, всё обойдётся.

Финал Лиги Европы? Мы должны сделать всё, чтобы дать ребятам наилучшие шансы в подготовке. Сегодня была упущенная возможность – кто-то мог показать свою готовность. Теперь у нас есть 10 дней, чтобы подготовить всю команду к финалу», – отметил Постекоглу.

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Тоттенхэм Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
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