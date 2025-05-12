В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» – «Реал». Хозяева одержали победу со счетом 4:3.

Благодаря дублю Килиана Мбаппе, «Реал» на 14 минуте вел 2:0. Но еще до перерыва «Барселона» забила четыре мяча.

Во втором тайме Мбаппе отправил в ворота соперника еще один мяч. Но это все, что удалось «Реалу».

Благодаря этой победе «Барселона» оторвалась от «Реала» на семь очков и уже в следующем туре может стать чемпионом Испании. Как всегда, не обошлось без жалоб на судейство.

outlieur: Впервые в истории: Барса выиграла все 4 матча Эль Класико за один год. Мадриду повезло, что Барса не участвует в Клубном чемпионате мира.

To_Stardom: Даже если судья на их стороне в сотый раз, они не смогут с нами справиться.

Roam Gosip: Титул вернулся домой. Мадрид должен снова дождаться своего часа. Это наше десятилетие и поколение.

The Zulu Official: Печальные дела в Реале Мадрид.

OLAWALE M.DEEN: Спасибо Барселоне, спасибо Флику, это уже успешный сезон.

D zangalist: Победить «Мадрид» гораздо проще, чем «Эспаньол» для «Барсы»!! Я не понимаю, почему «Мадрид» считается лучшей командой в Европе. Чтобы завоевать этот титул, нужно уверенно обыгрывать каждую команду. И, судя по всему, «Мадрид» очень боится «Барселоны».

Naseem: Судья сделал все возможное для клуба коррумпированного режима, но потерпел неудачу.

Yves Saint-Cristian: Перес и Анчелотти позорят этот клуб.

Verdolaga 36: Я болельщик «Реала», но сегодняшнее судейство возмутительно, и это не делает «Реалу» никакой пользы; это только еще больше их порочит.