«Победить Реал гораздо проще, чем Эспаньол». Фаны – об Эль Класико
«Барселона» в зрелищном и результативном матче обыграла «Реал»
В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» – «Реал». Хозяева одержали победу со счетом 4:3.
Благодаря дублю Килиана Мбаппе, «Реал» на 14 минуте вел 2:0. Но еще до перерыва «Барселона» забила четыре мяча.
Во втором тайме Мбаппе отправил в ворота соперника еще один мяч. Но это все, что удалось «Реалу».
Благодаря этой победе «Барселона» оторвалась от «Реала» на семь очков и уже в следующем туре может стать чемпионом Испании. Как всегда, не обошлось без жалоб на судейство.
outlieur: Впервые в истории: Барса выиграла все 4 матча Эль Класико за один год. Мадриду повезло, что Барса не участвует в Клубном чемпионате мира.
To_Stardom: Даже если судья на их стороне в сотый раз, они не смогут с нами справиться.
Roam Gosip: Титул вернулся домой. Мадрид должен снова дождаться своего часа. Это наше десятилетие и поколение.
The Zulu Official: Печальные дела в Реале Мадрид.
OLAWALE M.DEEN: Спасибо Барселоне, спасибо Флику, это уже успешный сезон.
D zangalist: Победить «Мадрид» гораздо проще, чем «Эспаньол» для «Барсы»!! Я не понимаю, почему «Мадрид» считается лучшей командой в Европе. Чтобы завоевать этот титул, нужно уверенно обыгрывать каждую команду. И, судя по всему, «Мадрид» очень боится «Барселоны».
Naseem: Судья сделал все возможное для клуба коррумпированного режима, но потерпел неудачу.
Yves Saint-Cristian: Перес и Анчелотти позорят этот клуб.
Verdolaga 36: Я болельщик «Реала», но сегодняшнее судейство возмутительно, и это не делает «Реалу» никакой пользы; это только еще больше их порочит.
FULL TIME!!!! 🌵🌵🌵🌵#ElClásico pic.twitter.com/WXks2YU370— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2025
🏁 @FCBarcelona_ES 4-3 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 11, 2025
⚽ 5' @KMbappe (p)
⚽ 14' @KMbappe
⚽ 19' Eric García
⚽ 32' Lamine Yamal
⚽ 34' Raphinha
⚽ 45' Raphinha
⚽ 70' @KMbappe
👉 @Emirates pic.twitter.com/doqfejitAU
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