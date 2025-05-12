В понедельник, 12 мая, будет проведен заключительный матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

Состоится матч на стадионе «Ника» в Александрии. Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Максим Козыряцкий.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ УПЛ

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.