Ингулец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 мая в 15:30
В понедельник, 12 мая, будет проведен заключительный матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.
Состоится матч на стадионе «Ника» в Александрии. Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Максим Козыряцкий.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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