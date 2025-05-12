Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Ингулец
12.05.2025 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 12:00 | Обновлено 12 мая 2025, 12:38
111
0

Ингулец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 мая в 15:30

12 мая 2025, 12:00 | Обновлено 12 мая 2025, 12:38
111
0
Ингулец – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 12 мая, будет проведен заключительный матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Ингулец» Петрово и «Левый Берег» из Киева.

Состоится матч на стадионе «Ника» в Александрии. Игра начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Максим Козыряцкий.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ингулец – Левый Берег
Дивитись трансляцію
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ УПЛ

Favbet
Зробити ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ЛЕОНЕНКО: «Президентов просто обманывают! Можно было тренера с Марса взять»
В клубе УПЛ признались, что пока не готовы бороться за еврокубки
Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Футбол | 12 мая 2025, 08:52 9
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико

Флорентино был разочарован игрой Лукаса Васкеса

Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Футбол | 11 мая 2025, 22:01 7
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25

Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
Футбол | 12.05.2025, 12:22
Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
Футбол | 12.05.2025, 10:47
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Бокс | 12.05.2025, 08:21
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 23
Бокс
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
10.05.2025, 19:36 2
Футбол
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 27
Футбол
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
10.05.2025, 23:48
Бокс
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем