Марсель готовит трансферную революцию на лето. В фокусе экс-игрок Шахтера

После того как «Марсель» гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов, руководство клуба активизировало работу над усилением состава.

Летом в «Марселе» может состояться настоящая трансферная революция, учитывая количество новичков, которых рассматривает в настоящий момент клуб.

Однозначно провансальцы заинтересованы в подписании центрбека, коим может стать Эмерик Ляпорт, ныне выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Также в клубе оценивают кандидатуры Оливье Боскальи (ПСВ), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд) или Факундо Медины («Ланс»).

В атакующей линии среди новичков можно ожидать израильского вингера Манора Соломона, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», а ныне играющего в аренде из «Тоттенхэма» в «Лидсе», а также марокканца Хамзу Игамане из «Рейнджерс».

По некоторым кандидатам «Марсель» уже существенно продвинулся в переговорах, по другим – находится только на первоначальных стадиях обсуждения.