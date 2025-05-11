Таблица Лиги 1. Финишная прямая: Де Дзерби вывел Марсель в Лигу чемпионов
10 мая состоялись все матчи 33-го тура чемпионата Франции 2024/25
10 мая состоялись все матчи 33-го тура Лиги 1 2024/25. Все встречи стартовали в одном время – в 22:00 по Киеву.
ПСЖ, который уже гарантировал себе чемпионство, на выезде разобрался с Монпелье.
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Марсель под руководством Роберто Де Дзерби в гостях переиграл Гавр 3:1.
Монако одолел Лион 2:0, Ницца неожиданно уступила Ренну 0:2, а Страсбург сенсационно потерпел поражение от Анже. В составе Страсбурга все 90 минут на скамейке просидел украинец Эдуард Соболь.
Марсель и Де Дзерби благодаря победе набрали 62 очка за тур до завершения чемпионата и гарантировали себе основной этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Туда же вышел и Монако, который с 61 пунктом располагается на третьей позиции.
Ницца, Лилль и Страсбург ведут борьбу за еврокубки. У троих команд по 57 баллов и они занимают четвертое, пятое и шестое места соответственно. Четвертая позиция даст возможность сыграть в квалификации ЛЧ, пятая – в основе ЛЕ, шестая – в квалификации ЛК.
Точно в следующей кампании Лиги 1 играть не будет Монпелье – последняя, 20-я строчка с 16 очками. Близок к прямому вылету и Сент-Этьен (30 пунктов). 16-м идет Гавр с 31 пунктов. 16-я команда Лиги 1 отправится в стыки против клубов из Лиги 2.
Последний тур в чемпионате Франции состоится 17 мая. Все поединки также будут стартовать в одно время – в 22:00 по Киеву.
Лига 1 2024/25. 33-й тур, 10 мая
Анже – Страсбург – 2:1
Голы: Леполь, 15, 48 – Баква, 43
Брест – Лилль – 2:0
Голы: Ажорк, 42, Думбия, 64
Гавр – Марсель – 1:3
Голы: Сумаре, 66 – Гуири, 56, 90+9, Гринвуд, 85
Монако – Лион – 2:0
Голы: Минамино, 62, Закария, 68
Монпелье – ПСЖ – 1:4
Голы: Кулибали, 64 – Маюлу, 44, Рамуш, 49, 59 (пен.), 65
Осер – Нант – 1:1
Голы: Перрин, 45 – Леруа, 62
Реймс – Сент-Этьен – 0:2
Голы: Тардье, 3, Кардона, 41
Ренн – Ницца – 2:0
Голы: Муинга, 15, 80
Тулуза – Ланс – 1:1
Голы: Гбохо, 47 – Эль-Айнауи, 61
Таблица Лиги 1 2024/25 перед последним туром
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|33
|25
|6
|2
|89 - 34
|81
|2
|Марсель
|33
|19
|5
|9
|70 - 45
|62
|3
|Монако
|33
|18
|7
|8
|63 - 37
|61
|4
|Ницца
|33
|16
|9
|8
|60 - 41
|57
|5
|Лилль
|33
|16
|9
|8
|50 - 35
|57
|6
|Страсбург
|33
|16
|9
|8
|54 - 41
|57
|7
|Лион
|33
|16
|6
|11
|63 - 46
|54
|8
|Брест
|33
|15
|5
|13
|52 - 53
|50
|9
|Ланс
|33
|14
|7
|12
|38 - 39
|49
|10
|Осер
|33
|11
|9
|13
|47 - 48
|42
|11
|Ренн
|33
|13
|2
|18
|49 - 46
|41
|12
|Тулуза
|33
|10
|9
|14
|41 - 41
|39
|13
|Анже
|33
|10
|6
|17
|32 - 51
|36
|14
|Реймс
|33
|8
|9
|16
|32 - 45
|33
|15
|Нант
|33
|7
|12
|14
|36 - 52
|33
|16
|Гавр
|33
|9
|4
|20
|37 - 69
|31
|17
|Сент-Этьен
|33
|8
|6
|19
|37 - 74
|30
|18
|Монпелье
|33
|4
|4
|25
|23 - 76
|16
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