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Франция
11 мая 2025, 15:37 |
113
0

Таблица Лиги 1. Финишная прямая: Де Дзерби вывел Марсель в Лигу чемпионов

10 мая состоялись все матчи 33-го тура чемпионата Франции 2024/25

11 мая 2025, 15:37 |
113
0
Таблица Лиги 1. Финишная прямая: Де Дзерби вывел Марсель в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

10 мая состоялись все матчи 33-го тура Лиги 1 2024/25. Все встречи стартовали в одном время – в 22:00 по Киеву.

ПСЖ, который уже гарантировал себе чемпионство, на выезде разобрался с Монпелье.

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Марсель под руководством Роберто Де Дзерби в гостях переиграл Гавр 3:1.

Монако одолел Лион 2:0, Ницца неожиданно уступила Ренну 0:2, а Страсбург сенсационно потерпел поражение от Анже. В составе Страсбурга все 90 минут на скамейке просидел украинец Эдуард Соболь.

Марсель и Де Дзерби благодаря победе набрали 62 очка за тур до завершения чемпионата и гарантировали себе основной этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Туда же вышел и Монако, который с 61 пунктом располагается на третьей позиции.

Ницца, Лилль и Страсбург ведут борьбу за еврокубки. У троих команд по 57 баллов и они занимают четвертое, пятое и шестое места соответственно. Четвертая позиция даст возможность сыграть в квалификации ЛЧ, пятая – в основе ЛЕ, шестая – в квалификации ЛК.

Точно в следующей кампании Лиги 1 играть не будет Монпелье – последняя, 20-я строчка с 16 очками. Близок к прямому вылету и Сент-Этьен (30 пунктов). 16-м идет Гавр с 31 пунктов. 16-я команда Лиги 1 отправится в стыки против клубов из Лиги 2.

Последний тур в чемпионате Франции состоится 17 мая. Все поединки также будут стартовать в одно время – в 22:00 по Киеву.

Лига 1 2024/25. 33-й тур, 10 мая

Анже – Страсбург – 2:1

Голы: Леполь, 15, 48 – Баква, 43

Брест – Лилль – 2:0

Голы: Ажорк, 42, Думбия, 64

Гавр – Марсель – 1:3

Голы: Сумаре, 66 – Гуири, 56, 90+9, Гринвуд, 85

Монако – Лион – 2:0

Голы: Минамино, 62, Закария, 68

Монпелье – ПСЖ – 1:4

Голы: Кулибали, 64 – Маюлу, 44, Рамуш, 49, 59 (пен.), 65

Осер – Нант – 1:1

Голы: Перрин, 45 – Леруа, 62

Реймс – Сент-Этьен – 0:2

Голы: Тардье, 3, Кардона, 41

Ренн – Ницца – 2:0

Голы: Муинга, 15, 80

Тулуза – Ланс – 1:1

Голы: Гбохо, 47 – Эль-Айнауи, 61

Таблица Лиги 1 2024/25 перед последним туром

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 33 25 6 2 89 - 34 81
2 Марсель 33 19 5 9 70 - 45 62
3 Монако 33 18 7 8 63 - 37 61
4 Ницца 33 16 9 8 60 - 41 57
5 Лилль 33 16 9 8 50 - 35 57
6 Страсбург 33 16 9 8 54 - 41 57
7 Лион 33 16 6 11 63 - 46 54
8 Брест 33 15 5 13 52 - 53 50
9 Ланс 33 14 7 12 38 - 39 49
10 Осер 33 11 9 13 47 - 48 42
11 Ренн 33 13 2 18 49 - 46 41
12 Тулуза 33 10 9 14 41 - 41 39
13 Анже 33 10 6 17 32 - 51 36
14 Реймс 33 8 9 16 32 - 45 33
15 Нант 33 7 12 14 36 - 52 33
16 Гавр 33 9 4 20 37 - 69 31
17 Сент-Этьен 33 8 6 19 37 - 74 30
18 Монпелье 33 4 4 25 23 - 76 16
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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