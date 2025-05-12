Испания12 мая 2025, 10:21 |
1993
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Более 400 миллионов евро. Распродажа Реала после поражения от Барселоны
Мадридский гранд могут покинуть сразу 4 футболиста
12 мая 2025, 10:21 |
1993
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Мадридский «Реал» может попрощаться сразу с 4 футболистами после поражения от «Барселоны», сообщает Fichajes.
По информации источника, сумма от продажи игроков может перевалить за 400 миллионов.
Мадрид могут покинуть:
- Фран Гарсия: сумма вероятно трансфера составляет 15-20 миллионов евро. За испанцем следит «Борнмут».
- Орельен Тчуамени: француза раскритиковали за игру в Эль-Классико. Мадридский гранд оценивает его в 90-100 миллионов евро.
- Дани Себальос: он также был неэффективен в матче с «Барсой» и его могут продать за 10-20 миллионов.
- Винисиус Жуниор: бразилец, несмотря на ассисты на Мбаппе, провел средний матч. Учитывая полученные ранее предложения в 300 миллионов евро, от него могут избавиться.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определил 4 виновных игроков «Реала» в поражении «Барселоне».
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