Более 400 миллионов евро. Распродажа Реала после поражения от Барселоны

Мадридский «Реал» может попрощаться сразу с 4 футболистами после поражения от «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, сумма от продажи игроков может перевалить за 400 миллионов.

Мадрид могут покинуть:

Фран Гарсия: сумма вероятно трансфера составляет 15-20 миллионов евро. За испанцем следит «Борнмут».

Орельен Тчуамени: француза раскритиковали за игру в Эль-Классико. Мадридский гранд оценивает его в 90-100 миллионов евро.

Дани Себальос: он также был неэффективен в матче с «Барсой» и его могут продать за 10-20 миллионов.

Винисиус Жуниор: бразилец, несмотря на ассисты на Мбаппе, провел средний матч. Учитывая полученные ранее предложения в 300 миллионов евро, от него могут избавиться.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определил 4 виновных игроков «Реала» в поражении «Барселоне».