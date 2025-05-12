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Испания
12 мая 2025, 10:21 |
1993
1

Более 400 миллионов евро. Распродажа Реала после поражения от Барселоны

Мадридский гранд могут покинуть сразу 4 футболиста

12 мая 2025, 10:21 |
1993
1
Более 400 миллионов евро. Распродажа Реала после поражения от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Мадридский «Реал» может попрощаться сразу с 4 футболистами после поражения от «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, сумма от продажи игроков может перевалить за 400 миллионов.

Мадрид могут покинуть:

  • Фран Гарсия: сумма вероятно трансфера составляет 15-20 миллионов евро. За испанцем следит «Борнмут».
  • Орельен Тчуамени: француза раскритиковали за игру в Эль-Классико. Мадридский гранд оценивает его в 90-100 миллионов евро.
  • Дани Себальос: он также был неэффективен в матче с «Барсой» и его могут продать за 10-20 миллионов.
  • Винисиус Жуниор: бразилец, несмотря на ассисты на Мбаппе, провел средний матч. Учитывая полученные ранее предложения в 300 миллионов евро, от него могут избавиться.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определил 4 виновных игроков «Реала» в поражении «Барселоне».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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