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  4. Хаби Алонсо определил 4 виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Испания
12 мая 2025, 09:44 | Обновлено 12 мая 2025, 10:02
1489
0

Хаби Алонсо определил 4 виновных игроков Реала в поражении Барселоне

Ими стали Лукас Васкес, Джуд Беллингем, Винисиус и Дани Себальос

12 мая 2025, 09:44 | Обновлено 12 мая 2025, 10:02
1489
0
Хаби Алонсо определил 4 виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский коуч Хаби Алонсо, который может возглавить «Реал» уже летом, определили 4 виновных игроков «сливочных» в поражении от «Барселоны», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 42-летний специалист считает виновными в поражении Лукаса Васкеса, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Дани Себальоса.

Хаби Алонсо несколькими днями ранее заявил о том, что покинет «Байер» в конце сезона.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» получил травму.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Дани Себальос Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Лукас Васкес
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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