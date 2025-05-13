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  4. После провала в Эль-Классико. Реал нацелился на подписание игрока Барселоны
Испания
13 мая 2025, 10:09 |
435
2

После провала в Эль-Классико. Реал нацелился на подписание игрока Барселоны

Рональд Араухо может сенсационно сменить клубную прописку

13 мая 2025, 10:09 |
435
2
После провала в Эль-Классико. Реал нацелился на подписание игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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По информации издания El Gol Digital, после поединка в королевском клубе в очередной раз осознали важность усиления линии защиты. Одним из лучших вариантов сливочные считают защитника своего извечного соперника – уругвайца Рональда Араухо.

Отмечается, что трансфер, очевидно, будет очень трудным в осуществлении, но не невозможным.

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Рональд Араухо трансферы трансферы Ла Лиги Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 2
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potemkin78
что у Реала что у Барселоны в обороне полный хаос и не добор игроков, зачем ослаблять себя чтоб усилить соперника? неверю
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Lulinnha
Сомнительная сделка. Хотя понятно что это всего-навсего спекуляции новостных сайтов. 
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