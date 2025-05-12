Гигантская зарплата. Лидер Реала близок к суперконтракту
Винисиус Жуниор может продлить контракт с «сливочными»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с испанским грандом, сообщает ESPN.
По информации источника, 24-летний футболист будет зарабатывать 20 миллионов евро после вычета налогов, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 30.
При подписании контракта Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком «сливочных».
Контракт вингера истекает летом 2027 года, а новый контракт будет рассчитан на 5лет.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти провел разговор с вингером «Реала» после Эль-Классико.
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