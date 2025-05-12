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Испания
12 мая 2025, 14:48 |
1722
1

Гигантская зарплата. Лидер Реала близок к суперконтракту

Винисиус Жуниор может продлить контракт с «сливочными»

12 мая 2025, 14:48 |
1722
1
Гигантская зарплата. Лидер Реала близок к суперконтракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с испанским грандом, сообщает ESPN.

По информации источника, 24-летний футболист будет зарабатывать 20 миллионов евро после вычета налогов, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 30.

При подписании контракта Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком «сливочных».

Контракт вингера истекает летом 2027 года, а новый контракт будет рассчитан на 5лет.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти провел разговор с вингером «Реала» после Эль-Классико.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид продление контракта
Даниил Кирияка Источник: ESPN
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Burevestnik
та якось пох...........
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