Анчелотти провел разговор с вингером Реала после Эль-Классико

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил турецкому вингеру Арде Гюлеру причину его замены в матче 35-го тура ла Лиги с «Барселоной», сообщает Defensa Central.

«Ты отличный игрок, у тебя будет много отличных игр в этом клубе... но сегодня мы подумали, что Брахим может лучше действовать справа, поэтому нам пришлось снять тебя с игры, так как мы собирались поставить Модрича, чтобы контролировать ситуацию, и мы проигрывали», – сказал Анчелотти.

Арда Гюлер спокойно это принял.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может устроить распродажу после поражения от «Барселоны».