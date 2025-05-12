Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти провел разговор с вингером Реала после Эль-Классико
Испания
12 мая 2025, 11:40 | Обновлено 12 мая 2025, 11:41
1673
1

Анчелотти провел разговор с вингером Реала после Эль-Классико

Итальянский коуч поговорил с Ардой Гюлером

12 мая 2025, 11:40 | Обновлено 12 мая 2025, 11:41
1673
1
Анчелотти провел разговор с вингером Реала после Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил турецкому вингеру Арде Гюлеру причину его замены в матче 35-го тура ла Лиги с «Барселоной», сообщает Defensa Central.

«Ты отличный игрок, у тебя будет много отличных игр в этом клубе... но сегодня мы подумали, что Брахим может лучше действовать справа, поэтому нам пришлось снять тебя с игры, так как мы собирались поставить Модрича, чтобы контролировать ситуацию, и мы проигрывали», – сказал Анчелотти.

Арда Гюлер спокойно это принял.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может устроить распродажу после поражения от «Барселоны».

По теме:
«Титул Ла Лиги возвращается домой». Форвард Барсы – о победе над Реалом
Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
«Победить Реал гораздо проще, чем Эспаньол». Фаны – об Эль Класико
Карло Анчелотти Арда Гюлер Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Футбол | 12 мая 2025, 07:22 8
Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины
Оставаться не хочет. Шахтер выставит на трансфер защитника сборной Украины

Ефим Конопля не намерен продлевать контракт с донецким клубом

Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Футбол | 12 мая 2025, 06:23 41
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству

Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах

Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Футбол | 12.05.2025, 00:21
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ
Футбол | 12.05.2025, 12:17
Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ
Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Другие виды | 11.05.2025, 20:49
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
З ним не розмовляти треба, а ганяти як румун, нагайкою. Луческу знає, як це робити. До речі - це стосується не тільки Гюлера. Вчора пів команди не грало...  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 1
Бокс
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
10.05.2025, 16:07 2
Футбол
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
11.05.2025, 09:17 2
Бокс
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем