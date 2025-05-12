Реал определил ключевого игрока. Напряженность между Винисиусом и Мбаппе

В мадридском «Реале» определили ключевого игрока, вокруг которого будут строить команду, сообщает Madrid-Barcelona.

По информации источника, Флорентино Перес планирует строить команду вокруг французского нападающего Килиана Мбаппе. Он позвонил потенциальном тренеру «сливочных» Хаби Алонсо и проинформировал об этом.

Напряженность в отношениях между Мбаппе и Винисиусом растет. Окружение бразильца считает, что именно он должен быть ключевым игроком «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может устроить распродажу после поражения от «Барселоны».