Реал определил ключевого игрока. Напряженность между Винисиусом и Мбаппе
Мадридский гранд будет строиться вокруг Килиана Мбаппе
В мадридском «Реале» определили ключевого игрока, вокруг которого будут строить команду, сообщает Madrid-Barcelona.
По информации источника, Флорентино Перес планирует строить команду вокруг французского нападающего Килиана Мбаппе. Он позвонил потенциальном тренеру «сливочных» Хаби Алонсо и проинформировал об этом.
Напряженность в отношениях между Мбаппе и Винисиусом растет. Окружение бразильца считает, что именно он должен быть ключевым игроком «сливочных».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может устроить распродажу после поражения от «Барселоны».
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