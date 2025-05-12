Испания12 мая 2025, 12:22 |
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Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
Антонио Пинтус проинформировал Карло Анчелотти о физичесом состоянии игроков
12 мая 2025, 12:22 |
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Физиотерапевт мадридского «Реала» проинформировал главного тренера команды Карло Анчелотти о том, что некоторые игроки играю из последних сил, сообщает Defensa Central.
По информации источника, Джуд Беллингем, Винисиус и Федерико Вальверде истощены и играют из последних сил.
Теперь Анчелотти предстоит принять решение: дать футболистам отдохнуть до Клубного чемпионата мира или использовать их в финальных матчах сезона.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти провел разговор с вингером «Реала» после Эль-Классико.
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