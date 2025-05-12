Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали

Физиотерапевт мадридского «Реала» проинформировал главного тренера команды Карло Анчелотти о том, что некоторые игроки играю из последних сил, сообщает Defensa Central.

По информации источника, Джуд Беллингем, Винисиус и Федерико Вальверде истощены и играют из последних сил.

Теперь Анчелотти предстоит принять решение: дать футболистам отдохнуть до Клубного чемпионата мира или использовать их в финальных матчах сезона.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти провел разговор с вингером «Реала» после Эль-Классико.