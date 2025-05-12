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  4. Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
Испания
12 мая 2025, 12:22 |
1032
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Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали

Антонио Пинтус проинформировал Карло Анчелотти о физичесом состоянии игроков

12 мая 2025, 12:22 |
1032
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Эти 3 игрока Реала истощены. Анчелотти проинформировали
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Пинтус

Физиотерапевт мадридского «Реала» проинформировал главного тренера команды Карло Анчелотти о том, что некоторые игроки играю из последних сил, сообщает Defensa Central.

По информации источника, Джуд Беллингем, Винисиус и Федерико Вальверде истощены и играют из последних сил.

Теперь Анчелотти предстоит принять решение: дать футболистам отдохнуть до Клубного чемпионата мира или использовать их в финальных матчах сезона.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти провел разговор с вингером «Реала» после Эль-Классико.

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Анчелотти провел разговор с вингером Реала после Эль-Классико
Реал Мадрид Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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Markus Bob
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