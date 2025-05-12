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  4. В Александрии рассказали о состоянии Ротаня после болезненного поражения
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 08:04 |
1283
1

В Александрии рассказали о состоянии Ротаня после болезненного поражения

Сергей Кравченко прокомментировал отсутствие наставника на пресс-конференции

12 мая 2025, 08:04 |
1283
1
В Александрии рассказали о состоянии Ротаня после болезненного поражения
ФК Александрия. Сергей Кравченко

11 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и «Александрия». Гости побеждали со счетом 1:0, однако не сумели удержать преимущество, пропустив дважды в конце встречи и проиграли 1:2.

Ассистент главного тренера «горожан» Сергей Кравченко прокомментировал состояние наставника Руслана Ротаня, который не пришел на послематчевую пресс-конференцию:

– В каком состоянии сейчас Руслан Ротань? Почему он не пришел на пресс-конференцию?

– Все нормально с ним. Это футбол, и он как игрок это проходил, и как тренер. Не могу сказать, что он сегодня был какой-то другой. Все было как обычно, он подсказывал, переживает, как и все мы. Надо забыть эту игру, проанализировать и готовиться к «Вереску», – сказал Кравченко.

Поражение от «Карпат» сильно ухудшило шансы «Александрии» в борьбе за чемпионство. За два тура до завершения чемпионата подопечные Ротаня отстают от киевского «Динамо» на пять баллов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Александрия Карпаты - Александрия Руслан Ротань Сергей Кравченко
Николай Титюк Источник: ФК Карпаты Львов
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Burevestnik
м'яко кажучи
Олексашки зіграли ху..во.
гравці старалися, але обсрлся.
а був шанс на 1 місце...
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