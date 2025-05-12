Журналист – о Довбике: «Пойду против течения, но это у него в крови»

Итальянский журналист Фурио Зара поделился мыслями относительно украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

«Знаю, что иду против течения, но я бы оставил его. У него в крови – нюх на голы. Он – настоящий нападающий, он все еще может многое дать команде», – сказал Зара в интервью Solo la Roma.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Зара написал несколько книг о футболе. В течение 20 лет он работал в издании Corriere dello Sport.

Ранее в Италии рассказали, как «Роме» быть с Довбиком.