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  4. Журналист – о Довбике: «Пойду против течения, но это у него в крови»
Италия
12 мая 2025, 01:36 |
165
2

Журналист – о Довбике: «Пойду против течения, но это у него в крови»

Фурио Зара назвал Артема настоящим форвардом

12 мая 2025, 01:36 |
165
2
Журналист – о Довбике: «Пойду против течения, но это у него в крови»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Фурио Зара поделился мыслями относительно украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

«Знаю, что иду против течения, но я бы оставил его. У него в крови – нюх на голы. Он – настоящий нападающий, он все еще может многое дать команде», – сказал Зара в интервью Solo la Roma.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Зара написал несколько книг о футболе. В течение 20 лет он работал в издании Corriere dello Sport.

Ранее в Италии рассказали, как «Роме» быть с Довбиком.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Ekvato
Я не розумію, що вимагають від Довбика у тій Ромі? Вони реально хочуть, щоб він забивав як Мбаппе в Реалі? Рівень партнерів не той, навіть не Жирона, де всі грали на нього. Довбик достатньо забиває як для 1го сезону та ще і в Італії та ще і в команді, яка не дуже на нього грає
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