Чемпионка US Open-2021 заявила, что «нейтралка» хотела выбить ее из колеи

Британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что знала: медицинский тайм-аут Вероники Кудерметовой был взят специально, чтобы выбить ее из колеи.

На новой арене SuperTennis Эмма прошла в 1/8 финала, переиграв Кудерметову – 5:7, 6:0, 6:1. Во время матча «нейтралка» взяла медицинский перерыв ближе к концу второго сета, и Радукану прокомментировала это после своей победы.

22-летняя британка сказала: «Это было непросто, но, к счастью, я вела 5:0, когда она взяла тайм-аут».

«Я как бы знала, что это было сделано, чтобы выбить меня из ритма! Но в то же время я сохраняла спокойствие, и, к счастью, у меня был хороший задел, а с начала третьего сета я была действительно собрана.

Трудно, когда ты подаешь на сет и проигрываешь – это не просто забывается, ты все равно возвращаешься к этому моменту, даже выходя на третий сет, так что я действительно довольна тем, как мне удалось снова сосредоточиться».

Радукану продолжает бороться за свой второй титул в карьере на престижном турнире в столице Италии, при том что ее единственный трофей по-прежнему остается добытый на US Open 2021 года.