ФОТО. Ямаль дерзко потроллил Беллингема и Рамоса после победы в Классико
Испанский вингер попросил двух звездных футболистов лайкнуть его пост
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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После поединка молодой испанский вингер Ламин Ямаль опубликовал сообщение в Instagram с подписью:
«Мм, Райан уколол (лайкните этот пост тоже 😜).
Загадочная публикация содержит сразу 2 отсылки. Во-первых, Райан – это имя, которым Ламин Ямаль представился туристкам в Барселоне, когда они попросили его их сфотографировать. Это видео стало вирусным в интернете, поэтому Ламин решил пошутить над этой ситуацией в своем профиле.
Интересная история с фразой «лайкните этот пост тоже». Она, скорее всего, адресована Джуду Беллингему и Серхио Рамосу, которые лайкали посты о победе Интера над Барселоной несколько дней назад, когда Барса вылетела из Лиги чемпионов.
ФОТО. Ямаль дерзко потроллил Беллингема и Рамоса после победы в Класико
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