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Чемпионат Испании
Леганес
11.05.2025 15:00 – FT 3 : 2
Эспаньол
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Испания
12 мая 2025, 00:43 | Обновлено 12 мая 2025, 01:02
147
0

Таблица Ла Лиги. Атлетик взял три очка, Бетис и Осасуна разошлись миром

Вечером 11 мая в чемпионате Испании сыграны матчи 35-го тура

12 мая 2025, 00:43 | Обновлено 12 мая 2025, 01:02
147
0
Таблица Ла Лиги. Атлетик взял три очка, Бетис и Осасуна разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 мая в чемпионате Испании сыграны матчи 35-го тура

Атлетик взял три очка в матче против Алавеса (1:0), Бетис и Осасуна разошлись миром (1:1).

Впереди: Барселона (82), Реал (75), Атлетико Мадрид (70), Атлетик Більбао (64), Вильярреал (61), Бетис (58).

Ла Лига. 35-й тур. 11 мая

Атлетик Бильбао – Алавес – 1:0

Гол: Ману Санчес, 71 (автогол)

Бетис – Осасуна – 1:1

Голы: Кучо, 64 – Будимир, 75

Леганес – Эспаньол – 3:2

Голы: Сиссе, 33, Диоманде, 41, Кумбулла, 63 (автогол) – Кабрера, 79, Милья, 90+8

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 35 26 4 5 95 - 36 82
2 Реал Мадрид 35 23 6 6 72 - 37 75
3 Атлетико Мадрид 35 20 10 5 60 - 27 70
4 Атлетик Бильбао 35 17 13 5 51 - 26 64
5 Вильярреал 35 17 10 8 61 - 47 61
6 Бетис 35 16 10 9 53 - 43 58
7 Сельта 35 14 7 14 55 - 54 49
8 Райо Вальекано 35 12 11 12 37 - 42 47
9 Мальорка 35 13 8 14 33 - 40 47
10 Осасуна 35 10 15 10 43 - 51 45
11 Валенсия 35 11 12 12 43 - 51 45
12 Реал Сосьедад 35 12 7 16 32 - 41 43
13 Хетафе 35 10 9 16 31 - 34 39
14 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 47 39
15 Жирона 35 10 8 17 41 - 53 38
16 Севилья 35 9 11 15 39 - 49 38
17 Алавес 35 8 11 16 35 - 47 35
18 Леганес 35 7 13 15 35 - 53 34
19 Лас Пальмас 35 8 8 19 40 - 57 32
20 Вальядолид 35 4 4 27 26 - 85 16
Полная таблица

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эспаньол).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Кабрера (Эспаньол).
63’
ГОЛ ! Автогол забил Мараш Кумбула (Эспаньол).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Yan Diomande (Леганес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сейдуба Сиссе (Леганес).
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чемпионат Испании по футболу Бетис Осасуна видео голов и обзор Атлетик Бильбао Алавес Леганес Эспаньол Анте Будимир Леандро Кабрера Мараш Кумбулла автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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