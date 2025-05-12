Таблица Ла Лиги. Атлетик взял три очка, Бетис и Осасуна разошлись миром

Вечером 11 мая в чемпионате Испании сыграны матчи 35-го тура

Атлетик взял три очка в матче против Алавеса (1:0), Бетис и Осасуна разошлись миром (1:1).

Впереди: Барселона (82), Реал (75), Атлетико Мадрид (70), Атлетик Більбао (64), Вильярреал (61), Бетис (58).

Ла Лига. 35-й тур. 11 мая

Атлетик Бильбао – Алавес – 1:0

Гол: Ману Санчес, 71 (автогол)

Бетис – Осасуна – 1:1

Голы: Кучо, 64 – Будимир, 75

Леганес – Эспаньол – 3:2

Голы: Сиссе, 33, Диоманде, 41, Кумбулла, 63 (автогол) – Кабрера, 79, Милья, 90+8

Турнирная таблица