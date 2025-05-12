Испания12 мая 2025, 00:43 | Обновлено 12 мая 2025, 01:02
147
0
Таблица Ла Лиги. Атлетик взял три очка, Бетис и Осасуна разошлись миром
Вечером 11 мая в чемпионате Испании сыграны матчи 35-го тура
12 мая 2025, 00:43 | Обновлено 12 мая 2025, 01:02
147
0
Вечером 11 мая в чемпионате Испании сыграны матчи 35-го тура
Атлетик взял три очка в матче против Алавеса (1:0), Бетис и Осасуна разошлись миром (1:1).
Впереди: Барселона (82), Реал (75), Атлетико Мадрид (70), Атлетик Більбао (64), Вильярреал (61), Бетис (58).
Ла Лига. 35-й тур. 11 мая
Атлетик Бильбао – Алавес – 1:0
Гол: Ману Санчес, 71 (автогол)
Бетис – Осасуна – 1:1
Голы: Кучо, 64 – Будимир, 75
Леганес – Эспаньол – 3:2
Голы: Сиссе, 33, Диоманде, 41, Кумбулла, 63 (автогол) – Кабрера, 79, Милья, 90+8
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|35
|26
|4
|5
|95 - 36
|82
|2
|Реал Мадрид
|35
|23
|6
|6
|72 - 37
|75
|3
|Атлетико Мадрид
|35
|20
|10
|5
|60 - 27
|70
|4
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|13
|5
|51 - 26
|64
|5
|Вильярреал
|35
|17
|10
|8
|61 - 47
|61
|6
|Бетис
|35
|16
|10
|9
|53 - 43
|58
|7
|Сельта
|35
|14
|7
|14
|55 - 54
|49
|8
|Райо Вальекано
|35
|12
|11
|12
|37 - 42
|47
|9
|Мальорка
|35
|13
|8
|14
|33 - 40
|47
|10
|Осасуна
|35
|10
|15
|10
|43 - 51
|45
|11
|Валенсия
|35
|11
|12
|12
|43 - 51
|45
|12
|Реал Сосьедад
|35
|12
|7
|16
|32 - 41
|43
|13
|Хетафе
|35
|10
|9
|16
|31 - 34
|39
|14
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38 - 47
|39
|15
|Жирона
|35
|10
|8
|17
|41 - 53
|38
|16
|Севилья
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|17
|Алавес
|35
|8
|11
|16
|35 - 47
|35
|18
|Леганес
|35
|7
|13
|15
|35 - 53
|34
|19
|Лас Пальмас
|35
|8
|8
|19
|40 - 57
|32
|20
|Вальядолид
|35
|4
|4
|27
|26 - 85
|16
События матча
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эспаньол).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Кабрера (Эспаньол).
63’
ГОЛ ! Автогол забил Мараш Кумбула (Эспаньол).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Yan Diomande (Леганес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Сейдуба Сиссе (Леганес).
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