Испания12 мая 2025, 00:16 |
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ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти после Эль-Классико
Коучи двух испанских грандов прокомментировали невероятный матч
12 мая 2025, 00:16 |
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Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и немецкий коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дали несколько комментариев после матча 35-го тура Ла Лиги, в котором каталонский гранд одолел мадридский клуб со счетом 4:3. Вот основные тезисы:
Карло Анчелотти:
- «Считаю что в матче такого уровня нужно хорошо защищаться и хорошо атаковать. Сегодня мы атаковали хорошо, создавали моменты Но в первые 30 минут мы могли сыграть лучше, были допущены ошибки, которые привели к пропущенным голам».
- «Я принял решение поменять Винисиуса, у него возникли проблемы с голеностопом».
- «Мбаппе сыграл хорошо. У нас были четкие моменты и мы пытались их использовать».
- «Основная проблема – защита».
Ханс-Дитер Флик:
- «Я всегда мыслю позитивно. После матча в Милане, где мы сыграли 120 минут, а потом уступали 0:2, команда показала невероятный характер»
- «Я бы не сказал, что нервничал больше, чем в предыдущих матчах».
- «Сейчас мы очень уставшие, матчи каждые 3 дня, тренироваться очень сложно. Все глобальные изменения оставим на следующий сезон».
Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» получил травму.
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