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  4. ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти после Эль-Классико
Испания
12 мая 2025, 00:16 |
236
0

ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти после Эль-Классико

Коучи двух испанских грандов прокомментировали невероятный матч

12 мая 2025, 00:16 |
236
0
ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти после Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и немецкий коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дали несколько комментариев после матча 35-го тура Ла Лиги, в котором каталонский гранд одолел мадридский клуб со счетом 4:3. Вот основные тезисы:

Карло Анчелотти:

  • «Считаю что в матче такого уровня нужно хорошо защищаться и хорошо атаковать. Сегодня мы атаковали хорошо, создавали моменты Но в первые 30 минут мы могли сыграть лучше, были допущены ошибки, которые привели к пропущенным голам».
  • «Я принял решение поменять Винисиуса, у него возникли проблемы с голеностопом».
  • «Мбаппе сыграл хорошо. У нас были четкие моменты и мы пытались их использовать».
  • «Основная проблема – защита».

Ханс-Дитер Флик:

  • «Я всегда мыслю позитивно. После матча в Милане, где мы сыграли 120 минут, а потом уступали 0:2, команда показала невероятный характер»
  • «Я бы не сказал, что нервничал больше, чем в предыдущих матчах».
  • «Сейчас мы очень уставшие, матчи каждые 3 дня, тренироваться очень сложно. Все глобальные изменения оставим на следующий сезон».

Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» получил травму.

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Карло Анчелотти Ханс-Дитер Флик Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео пресс-конференция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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