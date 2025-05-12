ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти после Эль-Классико

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и немецкий коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дали несколько комментариев после матча 35-го тура Ла Лиги, в котором каталонский гранд одолел мадридский клуб со счетом 4:3. Вот основные тезисы:

Карло Анчелотти:

«Считаю что в матче такого уровня нужно хорошо защищаться и хорошо атаковать. Сегодня мы атаковали хорошо, создавали моменты Но в первые 30 минут мы могли сыграть лучше, были допущены ошибки, которые привели к пропущенным голам».

«Я принял решение поменять Винисиуса, у него возникли проблемы с голеностопом».

«Мбаппе сыграл хорошо. У нас были четкие моменты и мы пытались их использовать».

«Основная проблема – защита».

Ханс-Дитер Флик:

«Я всегда мыслю позитивно. После матча в Милане, где мы сыграли 120 минут, а потом уступали 0:2, команда показала невероятный характер»

«Я бы не сказал, что нервничал больше, чем в предыдущих матчах».

«Сейчас мы очень уставшие, матчи каждые 3 дня, тренироваться очень сложно. Все глобальные изменения оставим на следующий сезон».

Ранее сообщалось о том, что лидер «Реала» получил травму.