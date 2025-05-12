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  4. «Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
Испания
12 мая 2025, 18:45 |
1021
0

«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны

Карло готовится возглавить сборную Бразилии

12 мая 2025, 18:45 |
1021
0
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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После завершения этого матча Карло Анчелотти провел короткую беседу со звездой «Барселоны» Рафиньей.

«Теперь мы будем работать вместе», – сказал Анчелотти.

Таким образом итальянский тренер подтвердил Рафинье, что возглавит сборную Бразилии по футболу.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Барселона - Реал
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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