«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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После завершения этого матча Карло Анчелотти провел короткую беседу со звездой «Барселоны» Рафиньей.

«Теперь мы будем работать вместе», – сказал Анчелотти.

Таким образом итальянский тренер подтвердил Рафинье, что возглавит сборную Бразилии по футболу.