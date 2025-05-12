Испания12 мая 2025, 18:45 |
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«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
Карло готовится возглавить сборную Бразилии
12 мая 2025, 18:45 |
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11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
После завершения этого матча Карло Анчелотти провел короткую беседу со звездой «Барселоны» Рафиньей.
«Теперь мы будем работать вместе», – сказал Анчелотти.
Таким образом итальянский тренер подтвердил Рафинье, что возглавит сборную Бразилии по футболу.
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