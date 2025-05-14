Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала дал обещание герою Барселоны после провального Эль Класико
Испания
14 мая 2025, 02:29 |
111
0

Легенда Реала дал обещание герою Барселоны после провального Эль Класико

Дани Карвахаль провел разговор с Эриком Гарсией

14 мая 2025, 02:29 |
111
0
Легенда Реала дал обещание герою Барселоны после провального Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После завершения матча легенда «Реала» Дани Карвахаль провел разговор с защитником «Барселоны» Эриком Гарсией, который начал удивительный кабмек в этом поединке.

«На этот раз мы не смогли победить... но в следующем сезоне мы нанесем вам больших проблем», – сказал Карвахаль Гарсии.

Карвахаль не играет в этом сезоне из-за травмы.

По теме:
«Лунин – малейшая проблема». Известно, кто уйдет из Реала с приходом Алонсо
Вальядолид – Жирона – 0:1. Победа для Цыганкова. Видео гола и обзор
Севилья переиграла Лас-Пальмас и почти обезопасила себя от вылета
Дани Карвахаль Эрик Гарсия Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Футбол | 13 мая 2025, 10:39 26
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе

Полузащитник продолжит карьеру в Наполи

Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Футбол | 13 мая 2025, 06:23 35
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша

В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец

Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
Футбол | 14.05.2025, 01:31
Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения
Футбол | 13.05.2025, 20:24
«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения
«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Футбол | 13.05.2025, 12:11
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 4
Бокс
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44
Футбол
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 12
Бокс
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
12.05.2025, 09:03 3
Футбол
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем