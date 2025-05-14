Легенда Реала дал обещание герою Барселоны после провального Эль Класико
Дани Карвахаль провел разговор с Эриком Гарсией
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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После завершения матча легенда «Реала» Дани Карвахаль провел разговор с защитником «Барселоны» Эриком Гарсией, который начал удивительный кабмек в этом поединке.
«На этот раз мы не смогли победить... но в следующем сезоне мы нанесем вам больших проблем», – сказал Карвахаль Гарсии.
Карвахаль не играет в этом сезоне из-за травмы.
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