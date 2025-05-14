Звезда Реала объяснил катастрофу в матче с Барселоной
Вальверде – о последнем поражении в Класико
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Лидер «Реала» Федерико Вальверде объяснил поражение от «сине-гранатовых» в этом матча.
«Мы были чертовски слабыми в первом тайме. При счете 2:0 мы не можем позволять себе делать такие ошибки. Мы сами дали Барселоне совершить камбэк», – сказал Вальверде.
Отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге теперь составляет семь очков.
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