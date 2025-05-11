Поколение-2002 вместе с Мартой Костюк побеждает на грунтовых кортах Рима

Матч третьего круга между Мартой Костюк и Лейлой Фернандес на престижном турнире в столице Италии стал настоящим украшением дня, объединив на корте двух одаренных теннисисток тура WTA. Зрители на корте Pietrangeli с восхищением наблюдали за креативными розыгрышами, прежде чем Костюк одержала уверенную победу со счётом 6:4, 6:2.

До воскресенья последний раз они встречались девять лет назад на турнире Les Petits As – главном соревновании планеты среди игроков до 14 лет. Тогда украинка победила 5:7, 6:4, 6:2, и именно в этой игре был единственный сет, который она отдала на пути к титулу. Тот матч оставил яркий след в памяти Марты.

«Я помню, как тяжело мне тогда было, – сказала Костюк. – Я была одной из фавориток турнира, а так рано получить такой тяжелый матч – это было испытание. Она много выходила к сетке, я помню. Ты можешь видеть в юном игроке потенциал, что он может пробиться в профи, но на 100% это никогда не предскажешь. Но тогда было много девочек моего возраста, которые выстрелили. Это был сильный год».

И действительно, поколение 2002 года массово проявило себя в воскресенье на турнире WTA 1000 в Риме. На новой арене SuperTennis Эмма Радукану прошла в 1/8 финала, обыграв Веронику Кудерметову – 5:7, 6:0, 6:1.

В вечерней сессии еще две теннисистки, родившиеся в 2002 году, одержали победы: финалистка Дохи Клара Таусон выиграла в трех сетах у 10-й сеяной Эммы Наварро, а восьмая сеяная Чжэн Циньвэнь переиграла Магдалену Френх в двух партиях.

Радукану не удивлена тем, что столько ее ровесниц добились успеха – напротив, она считает себя «белой вороной».

«Когда мы были младше, все были хорошими юниорами, – сказала она после победы над Кудерметовой. – Наверное, я была не такой сильной, потому что много училась и меньше играла. Но было понятно, что они добьются успеха. Видеть их здесь, спустя столько лет, это особенное ощущение, ведь мы знаем друг друга так давно».

Но связь между теннисистками одного поколения – это не просто встреча выпускников. По словам Костюк, сильные сверстники помогли ей расти как спортсменке и сформировали ее характер.

«Конкуренция заставляет расти, – объясняет Марта. – Не тогда, когда ты легко побеждаешь всех подряд».

Игроки одного возраста часто используют друг друга как ориентир, но это может быть и ловушкой. В 2022 году, когда Чжэн Циньвень впервые вошла в Топ-100, она признавалась: «Я видела, что мои ровесницы впереди – не по уровню игры, а по рейтингу и результатам». Тогда Радукану, Фернандес, Костюк и Таусон были выше в рейтинге.

Спустя три года Чжэн вошла в топ-10, но уверяет, что больше не следит за прогрессом других.

«Когда я слишком обращаю внимание на других, я теряю фокус на себе, – призналась она после победы над Данилович. – Это не приносит результатов. Сейчас я стараюсь оставаться в спокойной, простой зоне».

Костюк также научилась ценить собственный путь, хотя путь этот был непростым. Будучи юной сенсацией, она выиграла Australian Open среди юниоров в 14 лет, а в следующем сезоне дошла до третьего круга взрослого турнира. Но на вхождение в Топ-20 WTA ушло еще шесть лет.

«Я обычно была лучше всех, – вспоминает Марта. – Я была одной из первых, кто пробился. А потом у меня начался спад, и другие девушки начали добиваться успеха. Иногда было тяжело на это смотреть. Я думала: «Я должна быть там, мой уровень достаточно хорош». Но, видимо, не был достаточно хорош, если меня там не было».