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Испания
14 мая 2025, 00:59 |
171
0

Известно, что сказал Перес игрокам Реала в раздевалке после игры с Барсой

Флорентино ожидает от своих игроков победу на КЧМ-2025

14 мая 2025, 00:59 |
171
0
Известно, что сказал Перес игрокам Реала в раздевалке после игры с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации испанских СМИ, после поражения от «Барселоны» в раздевалку «бланкос» зашел президент клуба Флорентино Перес и поставил перед игроками новую цель.

«Я надеюсь, что это поражение станет для «Реала» последним в этом сезоне. Вы должны выиграть клубный чемпионат мира 2025», – сказал Перес.

«Реал» стартует на КЧМ-2025 18 июня. В группе мадридцев ждут матчи против «Аль-Хиляля», «Пачуки» и «РБ Зальцбурга».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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