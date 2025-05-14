Известно, что сказал Перес игрокам Реала в раздевалке после игры с Барсой
Флорентино ожидает от своих игроков победу на КЧМ-2025
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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По информации испанских СМИ, после поражения от «Барселоны» в раздевалку «бланкос» зашел президент клуба Флорентино Перес и поставил перед игроками новую цель.
«Я надеюсь, что это поражение станет для «Реала» последним в этом сезоне. Вы должны выиграть клубный чемпионат мира 2025», – сказал Перес.
«Реал» стартует на КЧМ-2025 18 июня. В группе мадридцев ждут матчи против «Аль-Хиляля», «Пачуки» и «РБ Зальцбурга».
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