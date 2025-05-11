ФОТО. Как Байер в Леверкузене с Алонсо попрощался

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 33-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимала «Бай-Арена» в Леверкузене.

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Хозяева поля уступили со счетом 2:4. Эта игра стала последним домашним матчем для Хаби Алонсо у руля команды. Как полагается, одного из самых успешных тренеров в истории клуба достойно провели.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Германии. Несколькими днями ранее Хаби объявил о том, что в конце сезона покинет клуб.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера» и дал оценку его уровню.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.