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Германия
11 мая 2025, 23:13 | Обновлено 11 мая 2025, 23:14
903
1

ФОТО. Как Байер в Леверкузене с Алонсо попрощался

Испанский коуч в ближайшее время покинет немецкий коллектив

11 мая 2025, 23:13 | Обновлено 11 мая 2025, 23:14
903
1
ФОТО. Как Байер в Леверкузене с Алонсо попрощался
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 33-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимала «Бай-Арена» в Леверкузене.

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Хозяева поля уступили со счетом 2:4. Эта игра стала последним домашним матчем для Хаби Алонсо у руля команды. Как полагается, одного из самых успешных тренеров в истории клуба достойно провели.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Германии. Несколькими днями ранее Хаби объявил о том, что в конце сезона покинет клуб.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера» и дал оценку его уровню.

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Хаби Алонсо Байер Байер - Боруссия Д Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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AndiM
З реалу просто дадуть ногою під зад. Як гравець мав би це пам'ятати.
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