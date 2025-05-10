Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из Байера и дал оценку его уровню

В пятницу, 9 мая 2025 года, леверкузенский «Байер» официально объявил об уходе главного тренера команды Хаби Алонсо после завершения сезона 2024/25.

На следующий день эту новость прокомментировал главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, место которого, вероятнее всего, займет испанец в следующей команде:

«Я видел эту новость. Хаби проделал чрезвычайную работу в «Байере». Перед ним открыты все двери, потому что он показал, что является одним из лучших тренеров в мире».

В нынешней кампании «Байер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков в 32 матчах чемпионата Германии.