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  4. Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из Байера и дал оценку его уровню
Испания
10 мая 2025, 18:32 |
1285
0

Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из Байера и дал оценку его уровню

Главный тренер «Реала» считает испанца одним из лучших в мире

10 мая 2025, 18:32 |
1285
0
Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из Байера и дал оценку его уровню
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В пятницу, 9 мая 2025 года, леверкузенский «Байер» официально объявил об уходе главного тренера команды Хаби Алонсо после завершения сезона 2024/25.

На следующий день эту новость прокомментировал главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, место которого, вероятнее всего, займет испанец в следующей команде:

«Я видел эту новость. Хаби проделал чрезвычайную работу в «Байере». Перед ним открыты все двери, потому что он показал, что является одним из лучших тренеров в мире».

В нынешней кампании «Байер» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков в 32 матчах чемпионата Германии.

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Реал Мадрид Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Карло Анчелотти Ла Лига отставка
Дмитрий Вус Источник: RMC Sport
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