Чемпионская гонка. Интер одержал важную гостевую победу над Торино
Голы у нерадзурри забили Никола Залевски и Кристиан Асллани
В 36-м туре Серии А «Интер» одержал важную победу над «Торино» со счетом 2:0 и сохранил шансы на чемпионство.
На 14-й минуте «Интер» открыл счет благодаря эффектному голу Николы Залевски.
На 49-й минуте Кристиан Асллани реализовал пенальти, удвоив преимущество гостей.
Эта победа позволила Интеру догнать Наполи по очкам (обе команды набрали по 77 баллов), однако неаполитанцы имеют игру в запасе, вечером они играют против Дженоа.
Серия А. 36-й тур, 11 мая
Торино – Интер – 0:2
Голи: Залевски, 14, Асслани, 49 (пен)
Удинезе – Монца – 1:2
Голы: Лукка, 75 – Капрари, 52, Кейта, 90
Верона – Лечче – 1:1
Голы: Коппола, 41 – Крстович, 23
События матча
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