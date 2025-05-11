Чемпионская гонка. Интер одержал важную гостевую победу над Торино

В 36-м туре Серии А «Интер» одержал важную победу над «Торино» со счетом 2:0 и сохранил шансы на чемпионство.

На 14-й минуте «Интер» открыл счет благодаря эффектному голу Николы Залевски.

На 49-й минуте Кристиан Асллани реализовал пенальти, удвоив преимущество гостей.

Эта победа позволила Интеру догнать Наполи по очкам (обе команды набрали по 77 баллов), однако неаполитанцы имеют игру в запасе, вечером они играют против Дженоа.

Серия А. 36-й тур, 11 мая

Торино – Интер – 0:2

Голи: Залевски, 14, Асслани, 49 (пен)

Удинезе – Монца – 1:2

Голы: Лукка, 75 – Капрари, 52, Кейта, 90

Верона – Лечче – 1:1

Голы: Коппола, 41 – Крстович, 23