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11 мая 2025, 21:49 | Обновлено 11 мая 2025, 22:05
215
0

Чемпионская гонка. Интер одержал важную гостевую победу над Торино

Голы у нерадзурри забили Никола Залевски и Кристиан Асллани

11 мая 2025, 21:49 | Обновлено 11 мая 2025, 22:05
215
0
Чемпионская гонка. Интер одержал важную гостевую победу над Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

В 36-м туре Серии А «Интер» одержал важную победу над «Торино» со счетом 2:0 и сохранил шансы на чемпионство.

На 14-й минуте «Интер» открыл счет благодаря эффектному голу Николы Залевски.

На 49-й минуте Кристиан Асллани реализовал пенальти, удвоив преимущество гостей.

Эта победа позволила Интеру догнать Наполи по очкам (обе команды набрали по 77 баллов), однако неаполитанцы имеют игру в запасе, вечером они играют против Дженоа.

Серия А. 36-й тур, 11 мая

Торино – Интер – 0:2

Голи: Залевски, 14, Асслани, 49 (пен)

Удинезе – Монца – 1:2

Голы: Лукка, 75 – Капрари, 52, Кейта, 90

Верона – Лечче – 1:1

Голы: Коппола, 41 – Крстович, 23

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бальде Кейта (Монца).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Монца).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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