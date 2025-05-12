«Заслуживает этого». Перес срочно позвонил Алонсо после провала в Классико
Президент Реала обсудил с будущим тренером команды роль Килиана Мбаппе
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Сразу после поединка президент мадридского Реала Флорентино Перес позвонил будущему главному тренеру команды Хаби Алонсо:
«Проект в следующем сезоне должен быть сосредоточен вокруг Килиана Мбаппе. Сегодня он был единственным, кто оправдал ожидания, и он заслуживает того, чтобы вести команду вперед вместе с Вами».
В проигранном матче против Барселоны Килиан Мбаппе забил все 3 гола своей команды, таким образом оформив хет-трик.
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