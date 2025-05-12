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  4. «Заслуживает этого». Перес срочно позвонил Алонсо после провала в Классико
Испания
12 мая 2025, 01:03 |
688
0

«Заслуживает этого». Перес срочно позвонил Алонсо после провала в Классико

Президент Реала обсудил с будущим тренером команды роль Килиана Мбаппе

12 мая 2025, 01:03 |
688
0
«Заслуживает этого». Перес срочно позвонил Алонсо после провала в Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сразу после поединка президент мадридского Реала Флорентино Перес позвонил будущему главному тренеру команды Хаби Алонсо:

«Проект в следующем сезоне должен быть сосредоточен вокруг Килиана Мбаппе. Сегодня он был единственным, кто оправдал ожидания, и он заслуживает того, чтобы вести команду вперед вместе с Вами».

В проигранном матче против Барселоны Килиан Мбаппе забил все 3 гола своей команды, таким образом оформив хет-трик.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Килиан Мбаппе Хаби Алонсо Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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