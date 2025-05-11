Руслан РОТАНЬ: «Мы проиграли чемпионскую игру»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань подвел итоги игры против «Карпат», которую его команда проиграла 1:2.

«Я думаю, что мы сегодня проиграли чемпионскую игру, здесь комментарии лишние. Я ребятам все сказал в раздевалке то, что хотел, может быть, это было эмоционально. Далее в студии разберут игру, дадут оценку как самой игре, так и… Не знаю кому. К сожалению, это наша не самая лучшая игра.

Что касается нашей команды, то нужно смотреть всегда на себя. Мы должны были лучше играть на мячи, принимать правильные решения. Я думаю, что, когда мы вышли вперед, должны делать все, чтобы забить еще. В таком матче, который для нас чемпионский, для ребят было большое бремя, я думаю, мы его просто не выдержали, – сказал Ротань.

После матча «Александрия» отстает от лидера, киевского «Динамо», на пять очков за два тура до окончания чемпионата.