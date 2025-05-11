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  4. Руслан РОТАНЬ: «Мы проиграли чемпионскую игру»
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 21:49 | Обновлено 11 мая 2025, 22:14
2807
6

Руслан РОТАНЬ: «Мы проиграли чемпионскую игру»

Главный тренер «Александрии» подытожил матч с «Карпатами»

11 мая 2025, 21:49 | Обновлено 11 мая 2025, 22:14
2807
6
Руслан РОТАНЬ: «Мы проиграли чемпионскую игру»
Футбол 360. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань подвел итоги игры против «Карпат», которую его команда проиграла 1:2.

«Я думаю, что мы сегодня проиграли чемпионскую игру, здесь комментарии лишние. Я ребятам все сказал в раздевалке то, что хотел, может быть, это было эмоционально. Далее в студии разберут игру, дадут оценку как самой игре, так и… Не знаю кому. К сожалению, это наша не самая лучшая игра.

Что касается нашей команды, то нужно смотреть всегда на себя. Мы должны были лучше играть на мячи, принимать правильные решения. Я думаю, что, когда мы вышли вперед, должны делать все, чтобы забить еще. В таком матче, который для нас чемпионский, для ребят было большое бремя, я думаю, мы его просто не выдержали, – сказал Ротань.

После матча «Александрия» отстает от лидера, киевского «Динамо», на пять очков за два тура до окончания чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: YouTube
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Комментарии 6
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Серж
Ахааа. Ну да. Вы проиграли сегодня последний полуматематический шанс побороться за 1 место. Так будет правильно.
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+2
gvs58
Вітаю ДК з чемпіонством! І бажаю перемоги у фіналі кубка України!
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+1
255547
Вы ещё молокососы, вели они борьбу, вам позволили её вести, посмотрим да в принципе и так понятно, где вы будите, в следующем сезоне  
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0
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apepa
Эх, Ротань Ротань(( К Носову можешь не приезжать! У тебя нет харьковского характера!
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-4
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