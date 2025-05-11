Сергей КРАВЧЕНКО: «Все было против нас сегодня»

Помощник главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко прокомментировал поражение своей команды от «Карпат» (1:2) в 28 туре УПЛ.

– К сожалению, в концовке мы проиграли матч. После этого поединка мы не боремся за первое место. Однако наша цель была до конца бороться за чемпионство. Впрочем, сегодня мы эту возможность потеряли.

– В начале матча психологическое преимущество было на вашей стороне, потому что «Александрия» забила быстрый гол, а потом судьи еще и не засчитали гол «Карпат» через офсайд. Что произошло позже?

– На мой взгляд, было давление. Ведь когда ты борешься за первое место, то это давит – сто процентов. Забили гол, но скажу, что это не самая лучшая наша игра. Однако бывают такие матчи. После гола хотелось лучше играть на мяче, но что-то не получалось. В принципе, счет был 1:0, а во втором тайме была равная игра. Очень хороший момент у Филиппова при счете 1:0. Если бы он забил, игра была бы закрыта. Однако это футбол, тем он и интересен. То, что произошло в конце встречи, нужно пересматривать. И пенальти, и красную карточку. Если пенальти еще можно притянуть за уши, то вторая желтая Калюжного… Он раздал нам восемь карточек, Кравченко дал четвертое предупреждение в сезоне. Кравченко и Калюжный пропускают следующий матч. Сейчас по горячим следам не хочется ничего говорить, нужно посмотреть и проанализировать. Во-первых, мы всегда смотрим на свою игру, а судейство – то такое. Нельзя сказать, что он в общем-то плохо судил. В принципе все было нормально, но эти ключевые моменты, когда рефери понял, что должно что-то сделать. Я считаю, что несколько раз, как минимум, ошибся. Однако это мое мнение, нужно пересмотреть моменты. Гол в конце игры – все было против нас сегодня.

– В каком состоянии сейчас Руслан Ротань? Почему он не пришел на пресс-конференцию?

– Всё нормально с ним. Это футбол и он и как игрок это проходил, и как тренер. Не могу сказать, что он сегодня был какой-то другой. Все было как обычно, он подсказывал, переживает, как и все мы. Надо забыть эту игру, проанализировать и готовиться к «Вересу».