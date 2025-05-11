Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Все было против нас сегодня»
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 21:35 | Обновлено 11 мая 2025, 21:53
457
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «Все было против нас сегодня»

Помощник главного тренера «Александрии» прокомментировал поражение своей команды от «Карпат»

11 мая 2025, 21:35 | Обновлено 11 мая 2025, 21:53
457
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Все было против нас сегодня»
ФК Карпаты. Сергей Кравченко

Помощник главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко прокомментировал поражение своей команды от «Карпат» (1:2) в 28 туре УПЛ.

– К сожалению, в концовке мы проиграли матч. После этого поединка мы не боремся за первое место. Однако наша цель была до конца бороться за чемпионство. Впрочем, сегодня мы эту возможность потеряли.

– В начале матча психологическое преимущество было на вашей стороне, потому что «Александрия» забила быстрый гол, а потом судьи еще и не засчитали гол «Карпат» через офсайд. Что произошло позже?

– На мой взгляд, было давление. Ведь когда ты борешься за первое место, то это давит – сто процентов. Забили гол, но скажу, что это не самая лучшая наша игра. Однако бывают такие матчи. После гола хотелось лучше играть на мяче, но что-то не получалось. В принципе, счет был 1:0, а во втором тайме была равная игра. Очень хороший момент у Филиппова при счете 1:0. Если бы он забил, игра была бы закрыта. Однако это футбол, тем он и интересен. То, что произошло в конце встречи, нужно пересматривать. И пенальти, и красную карточку. Если пенальти еще можно притянуть за уши, то вторая желтая Калюжного… Он раздал нам восемь карточек, Кравченко дал четвертое предупреждение в сезоне. Кравченко и Калюжный пропускают следующий матч. Сейчас по горячим следам не хочется ничего говорить, нужно посмотреть и проанализировать. Во-первых, мы всегда смотрим на свою игру, а судейство – то такое. Нельзя сказать, что он в общем-то плохо судил. В принципе все было нормально, но эти ключевые моменты, когда рефери понял, что должно что-то сделать. Я считаю, что несколько раз, как минимум, ошибся. Однако это мое мнение, нужно пересмотреть моменты. Гол в конце игры – все было против нас сегодня.

– В каком состоянии сейчас Руслан Ротань? Почему он не пришел на пресс-конференцию?

– Всё нормально с ним. Это футбол и он и как игрок это проходил, и как тренер. Не могу сказать, что он сегодня был какой-то другой. Все было как обычно, он подсказывал, переживает, как и все мы. Надо забыть эту игру, проанализировать и готовиться к «Вересу».

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Мы сегодня проиграли чемпионскую игру»
Лупашко пояснил, как Карпаты обыграли Александрию в безумном матче УПЛ
Руслан КОСТЫШИН: «В Кривом Роге нужно играть. Здесь живут люди»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия Сергей Кравченко пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Бокс | 10 мая 2025, 23:48 0
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии

Максим Продан одержал очередную победу на профи-ринге

Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Футбол | 11 мая 2025, 08:33 35
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба

Киевский клуб будет искать новых арендаторов на шестерых футболистов

«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
Футбол | 11.05.2025, 20:28
«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
«Он решил уйти». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Футбол | 10.05.2025, 23:50
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.05.2025, 16:00
Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
11.05.2025, 09:17 2
Бокс
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
Байер выбрал тренера, который заменит Алонсо. Это чемпион мира и Европы
10.05.2025, 12:09
Футбол
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
10.05.2025, 18:59 58
Теннис
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем