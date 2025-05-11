Известна оценка Бущана за матч с чемпионом Азии
Украинский голкипер провел на поле весь матч
В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Ахли».
Встречу принимал «Кинг Фахд Стэдиум» в Рияде.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 4 сейва и пропустил 1 гол. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.6.
Лучшим игроком был признан Янник Карраско. На его счету два ассиста и оценка 8.4.
«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов Азии.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» с Бущаном одолел «Аль-Ахли».
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