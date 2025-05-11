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Саудовская Аравия
11 мая 2025, 22:42 |
745
1

Известна оценка Бущана за матч с чемпионом Азии

Украинский голкипер провел на поле весь матч

11 мая 2025, 22:42 |
745
1
Известна оценка Бущана за матч с чемпионом Азии
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Ахли».

Встречу принимал «Кинг Фахд Стэдиум» в Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 4 сейва и пропустил 1 гол. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.6.

Лучшим игроком был признан Янник Карраско. На его счету два ассиста и оценка 8.4.

«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов Азии.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» с Бущаном одолел «Аль-Ахли».

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Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Янник Феррейра Карраско оценки SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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sahka1981
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