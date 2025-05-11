Удаление не помешало. Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Ахли
Уверенная победа в родных стенах
В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Ахли».
Встречу принимал «Кинг Фахд Стэдиум» в Рияде.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1. Дублем отличился Абдерразак Хамдала, который на 79-й минуте получил красную карточку.
Украинский кипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 2 сейва.
«Аль-Шабаб» с 54 баллами остался 6-м. «Аль-Ахли» с 61 очком стал 4-м.
Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур
Аль–Шабаб – Аль-Ахли – 3:1
Голы: Аль-Тхани, 26, Хамдала, 33, 65 – Вейга, 36
Удаление: Хамдала, 79
Фото матча:
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