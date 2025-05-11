Удаление не помешало. Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Ахли

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Ахли».

Встречу принимал «Кинг Фахд Стэдиум» в Рияде.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1. Дублем отличился Абдерразак Хамдала, который на 79-й минуте получил красную карточку.

Украинский кипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 2 сейва.

«Аль-Шабаб» с 54 баллами остался 6-м. «Аль-Ахли» с 61 очком стал 4-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур

Аль–Шабаб – Аль-Ахли – 3:1

Голы: Аль-Тхани, 26, Хамдала, 33, 65 – Вейга, 36

Удаление: Хамдала, 79

Фото матча:

ФК Аль-Шабаб

ФК Аль-Шабаб