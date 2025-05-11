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  4. Удаление не помешало. Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Ахли
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
11.05.2025 19:05 – FT 3 : 1
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
11 мая 2025, 21:13 | Обновлено 11 мая 2025, 21:17
612
1

Удаление не помешало. Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Ахли

Уверенная победа в родных стенах

11 мая 2025, 21:13 | Обновлено 11 мая 2025, 21:17
612
1
Удаление не помешало. Аль-Шабаб с Бущаном одолел Аль-Ахли
ФК Аль-Шабаб

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Ахли».

Встречу принимал «Кинг Фахд Стэдиум» в Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1. Дублем отличился Абдерразак Хамдала, который на 79-й минуте получил красную карточку.

Украинский кипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 2 сейва.

«Аль-Шабаб» с 54 баллами остался 6-м. «Аль-Ахли» с 61 очком стал 4-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур

Аль–Шабаб – Аль-Ахли – 3:1

Голы: Аль-Тхани, 26, Хамдала, 33, 65 – Вейга, 36

Удаление: Хамдала, 79

Фото матча:

ФК Аль-Шабаб
ФК Аль-Шабаб
ФК Аль-Шабаб

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Аль-Шабаб Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Георгий Бущан Абдерразак Хамдалла удаление (красная карточка) Габриэль Вейга
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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