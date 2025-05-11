Бущан выйдет в основе клуба Аль-Шабаб на матч в Саудовской Аравии

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан попал в стартовый состав саудовского Аль-Шабаба.

Его команда проведет матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Ахли.

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Встреча начнется 11 мая в 19:05 по Киеву.

Для Бущана, который играет под 31-м номером, это 9-й матч с момента перехода в клуб из Эр-Рияда.

Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Аль-Ахли