11.05.2025 19:05 – 52’ 2 : 1
Саудовская Аравия11 мая 2025, 19:03 | Обновлено 11 мая 2025, 19:22
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Бущан выйдет в основе клуба Аль-Шабаб на матч в Саудовской Аравии
Команда украинского голкипера сыграет против клуба Аль-Ахли
11 мая 2025, 19:03 | Обновлено 11 мая 2025, 19:22
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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан попал в стартовый состав саудовского Аль-Шабаба.
Его команда проведет матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Ахли.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча начнется 11 мая в 19:05 по Киеву.
Для Бущана, который играет под 31-м номером, это 9-й матч с момента перехода в клуб из Эр-Рияда.
Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Аль-Ахли
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