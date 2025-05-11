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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
11.05.2025 19:05 – 52 2 : 1
Аль-Ахли Джидда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
11 мая 2025, 19:03 | Обновлено 11 мая 2025, 19:22
70
0

Бущан выйдет в основе клуба Аль-Шабаб на матч в Саудовской Аравии

Команда украинского голкипера сыграет против клуба Аль-Ахли

11 мая 2025, 19:03 | Обновлено 11 мая 2025, 19:22
70
0
Бущан выйдет в основе клуба Аль-Шабаб на матч в Саудовской Аравии
Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан попал в стартовый состав саудовского Аль-Шабаба.

Его команда проведет матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Ахли.

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Встреча начнется 11 мая в 19:05 по Киеву.

Для Бущана, который играет под 31-м номером, это 9-й матч с момента перехода в клуб из Эр-Рияда.

Стартовые составы на матч Аль-Шабаб – Аль-Ахли

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Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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