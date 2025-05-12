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Испания
12 мая 2025, 19:42 |
1007
2

Игрок Реала признался герою Барселоны, почему они проиграли Эль Класико

Асенсио провел разговор с Торресом

12 мая 2025, 19:42 |
1007
2
Игрок Реала признался герою Барселоны, почему они проиграли Эль Класико
Defensa Central. Рауль Асенсіо та Ферран Торрес

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После завершения матча центрбек «Реала» Рауль Асенсио провел разговор с лидером «Барселони» Ферраном Торресом, который оформил хет-трик из ассистов в поединке.

«Вы справедливо нас победили сегодня и заслуживаете победы в Ла Лиге», – сказал Асенсио

Отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге теперь составляет семь очков.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Рауль Асенсио Ферран Торрес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Saar
🤣🤣🤣🤣🤣 а потім , Асенсіо пішов і сказав це жінці Торреса🤣🤣🤣
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