Игрок Реала признался герою Барселоны, почему они проиграли Эль Класико
Асенсио провел разговор с Торресом
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
После завершения матча центрбек «Реала» Рауль Асенсио провел разговор с лидером «Барселони» Ферраном Торресом, который оформил хет-трик из ассистов в поединке.
«Вы справедливо нас победили сегодня и заслуживаете победы в Ла Лиге», – сказал Асенсио
Отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге теперь составляет семь очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ
Мадридцы готовы продать украинца в «Астон Виллу»