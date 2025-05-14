Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После этого поединка звездный вингер «Барселоны» Рафинья расхвалил Педри и отметил, что он заслуживает называться лучшим игроком в каждом матче «Барселоны» в этом сезоне.

«Педри заслужил награду лучшего игрока Барселоны в каждом матче этого сезона», – сказал бразилец.

Педри провел в этом сезоне 56 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.