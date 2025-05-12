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Испания
12 мая 2025, 05:45 | Обновлено 12 мая 2025, 07:02
14585
2

Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико

Флорентино был разочарован игрой Лукаса Васкеса

12 мая 2025, 05:45 | Обновлено 12 мая 2025, 07:02
14585
2
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации испанских СМИ, для президента «галактикос» Флорентино Переса стало очевидным то, что клубу нужны изменения на позиции правого защитника.

Перес разочаровался игрой Лукаса Васкеа, по его мнению, ему нет места в клубе, «Реал» постарается продать Васкеса до старта КЧМ-2025.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Флорентино Перес Лукас Васкес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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cаша зардунов
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Lulinnha
Васкес ? Как всегда бедолага Васкес... 
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