«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань раскритиковал действия арбитров в матче 28 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда играла против львовских «Карпат» (1:2).

А так вы видите, мы дали шанс для людей в этой форме – они свое дело сделали.

Они делают не только своё дело в конкретной игре. Здесь, пожалуй, нужно выносить то, что очень много замечаний делает команда хозяев, что им там что-то не поставили. Думаю, что так эмоционально не нужно себя вести.

Я поздравляю с победой команду «Карпаты», но считаю, что нужно такие матчи выигрывать как минимум, скажем так, по-мужски. А провоцировать – они добились этой победы любой ценой, потому с этим их и поздравлю», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 28 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 4 строчке с 46 баллами.