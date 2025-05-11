«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
Наставнику «Александрии» не очень понравилось судейство матча во Львове
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань раскритиковал действия арбитров в матче 28 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда играла против львовских «Карпат» (1:2).
А так вы видите, мы дали шанс для людей в этой форме – они свое дело сделали.
Они делают не только своё дело в конкретной игре. Здесь, пожалуй, нужно выносить то, что очень много замечаний делает команда хозяев, что им там что-то не поставили. Думаю, что так эмоционально не нужно себя вести.
Я поздравляю с победой команду «Карпаты», но считаю, что нужно такие матчи выигрывать как минимум, скажем так, по-мужски. А провоцировать – они добились этой победы любой ценой, потому с этим их и поздравлю», – сказал Ротань.
В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 28 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 4 строчке с 46 баллами.
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Деревинський ще пожалів Калюжного, йому раніше потрібно було першу жовту показувати. Навіть пенальті він також проігнорив, тільки вар змусив його вказати на точку, так як там було явне порушення. Ну а з тим маттючем яке, кожного матчу, безперестанку, лунає з вуст Ротаня і Кравченка, потрібно також щось робити.