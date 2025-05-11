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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 22:21 |
3432
13

«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ

Наставнику «Александрии» не очень понравилось судейство матча во Львове

11 мая 2025, 22:21 |
3432
13
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань раскритиковал действия арбитров в матче 28 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда играла против львовских «Карпат» (1:2).

А так вы видите, мы дали шанс для людей в этой форме – они свое дело сделали.

Они делают не только своё дело в конкретной игре. Здесь, пожалуй, нужно выносить то, что очень много замечаний делает команда хозяев, что им там что-то не поставили. Думаю, что так эмоционально не нужно себя вести.

Я поздравляю с победой команду «Карпаты», но считаю, что нужно такие матчи выигрывать как минимум, скажем так, по-мужски. А провоцировать – они добились этой победы любой ценой, потому с этим их и поздравлю», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 28 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 4 строчке с 46 баллами.

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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Карпаты - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 13
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Bohdan Holikov
В якому саме моменті (моментах) арбітри припустилися помилок, що вплинули на результат матчу, він звісно не сказав. Та треба було додати класичне "браво, федерація!".
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+10
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valerafan1
Суддівство було об"єктивним. А Кравченку не потрібно було агресію проявляти проти тренера. Втратив концентрацію і гол. 
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+3
Aleksandr Vorobiov
Карпаты выиграли по делу, судья никого не засуживал. Просто играть нужно было и забивать больше, а не тянуть резину и надеяться что выиграют 0:1. 
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+3
Серж
И опять по сути НОЛЬ. Пеналь 200%. Удаление 200% в конце игры. Гол левый отменили в их ворота. В чем вопросы к судьям? Что защитник сзади руками в лицо играет и ноги плетет? Тут только один вопрос. Почему ему не дали карточку? Ну и конечно почему он даун так играет. Но это вопрос к нему и тебе, а не к судьям.
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+3
serhiy
Ой не надо ляля ! Пеналь була і ви так само грубо грали ! Не розказуй казки. І суддя може і чудив моментами ,але то було і в одну і в іншу сторону і на хід матчу не вплинуло. І якось стидно ,що ти ниєш ! Не гарно так . Вмійте програвати з честю ! Карпати виграли по чеснаку !!!
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+3
sahka1981
Ротань і Кравченко в своєму репертуарі. Чому таке не казав, наприклад, після матчу з Зорею, Чорноморцем, Оболоню??? 
Деревинський ще пожалів Калюжного, йому раніше потрібно було першу жовту показувати. Навіть пенальті він також проігнорив, тільки вар змусив його вказати на точку, так як там було явне порушення. Ну а з тим маттючем яке, кожного матчу, безперестанку, лунає з вуст Ротаня і Кравченка, потрібно також щось робити. 
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+2
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Lev5455
Що ти ляпаєш телепень. Навчись культури поведінки на боковій лінії. Я сьогодні дивився на тебе як глядач, клоун ти. Ти як колгоспник, махаєш крилами, скачеш, кричиш на суддів. Руслан стань дорослим, викинь ці дурні звички. Бери за приклад тренерів з Європи, спокійні, виважені, розумні. Твоя команда за 90хв. гри не зробила жодної продуманої атаки, як з такою грою виходити на Європу. Там тобі скоро пельку закриють.
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0
apepa
кремлёвский ублюдок суркис украл у тебя чемпионство Руслан. Его ручные судьи делают своё грязное дело!
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-14
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