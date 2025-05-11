Известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Преммьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Арсенал».

Встречу принимал «Энфилд» в Ливерпуле.

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Команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 88-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 и 6.1 балла.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий гостей Леандро Троссард. на его счету 1 ассист и оценки 7.9 и 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» создал камбэк в игре с «Ливерпулем».