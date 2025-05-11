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Англия
11 мая 2025, 21:58 | Обновлено 11 мая 2025, 22:19
1930
1

Известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем

Украинский фулбек появился на поле на 88-й минуте

11 мая 2025, 21:58 | Обновлено 11 мая 2025, 22:19
1930
1
Известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Преммьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Арсенал».

Встречу принимал «Энфилд» в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 88-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 и 6.1 балла.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий гостей Леандро Троссард. на его счету 1 ассист и оценки 7.9 и 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» создал камбэк в игре с «Ливерпулем».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore Леандро Троссард
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Що там оцінювати? Пару хвилин на полі. 
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