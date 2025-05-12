Ямаль выбрал лучшего игрока Реала в Эль-Классико. Сказал об этом Рафинье

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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После поединка юный суперталант Барселоны Ламин Ямаль провел разговор со своим партнером по команде Рафиньей, в котором оценил игру в этом матче французского нападающего Реала Килиана Мбаппе:

«Он лучший среди них (игроков Реала – прим.)».

В проигранном Эль-Класико Килиан Мбаппе оформил хет-трик. Один из голов был забит с пенальти.