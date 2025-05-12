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  4. Анчелотти объяснил, из-за чего Реал в сумасшедшем матче проиграл Барселоне
Испания
12 мая 2025, 02:33 |
190
0

Анчелотти объяснил, из-за чего Реал в сумасшедшем матче проиграл Барселоне

Карло увидел равный поединок

12 мая 2025, 02:33 |
190
0
Анчелотти объяснил, из-за чего Реал в сумасшедшем матче проиграл Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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После завершения матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему «сливочные» проиграли в этом поединке.

«Мы совершили много ошибок в этом матче, они стоили нам победы. Сегодня была достаточно равная игра», – сказал Анчелотти.

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Дмитрий Олейник Источник: Marca
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